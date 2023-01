Do 15.2. je možné uchádzať sa o granty EÚ na kybernetickú bezpečnosť

Bratislava 12. januára (TASR) – Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (KCCKB) vyzvalo malé a stredné podniky a verejný a súkromný sektor k podaniu projektov kybernetickej bezpečnosti. Ide o šesť výziev Európskej komisie, v ktorých je možné uchádzať sa celkovo o 154 miliónov eur. Uchádzači by mali projekty podať do 15. januára. Informoval o tom generálny riaditeľ centra Ivan Makatura.



Túto možnosť ponúka program Digitálna Európa, v rámci ktorého je možné čerpať finančné prostriedky na budovanie tréningových centier, stredísk bezpečnostných operácií, na projekty s bezpečnostnou legislatívou a vzdelávanie. "Výzvy z programu Digitálna Európa nie sú zaťažené byrokraciou, ako to je zvyčajné z eurofondov, vyhodnocujú sa veľmi operatívne v Bruseli a komunikácia je v online rozhraní," vyzdvihol Makatura.



Európska únia (EÚ) podľa KCCKB podporí projekt zväčša vo výške 50 % a v prípade malých a stredných podnikov môže prispieť až 75 %. Makatura zdôraznil, že po zavedení smernice EÚ pre sieťovú a informačnú bezpečnosť NIS2 sú mimoriadne aktuálne výzvy na riešenie kybernetických incidentov (CSIRT). Prevádzkovatelia základných služieb, národných či sektorových jednotiek tu môžu získať až miliónové granty.



To, ako správne podať projekt kybernetickej bezpečnosti, sa môžu záujemcovia dozvedieť 17. januára na bezplatnom webinári KCCKB pod názvom Ako správne napísať projekt a získať európske financovanie.