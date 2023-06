Do 16. júna môžu v Trnave pripomienkovať novelu o dočasnom parkovaní

Trnava 6. júna (TASR) - Do 16. júna sa môžu Trnavčania vyjadriť k návrhu novely všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Rozširuje už zavedené lokality s regulovaným parkovaním a zároveň zavádza nové tak, že celé územie mesta bude zaradené do zón. Samotné zavádzanie do praxe má prebiehať v postupných krokoch. Uvádza to radnica na svojom webe.



Desať už schválených rezidentských zón má byť podľa návrhu rozšírených o ďalších sedem (R11 - R17), pribudnú zóny H1 - H13 a nové označenia dostanú záchytné parkoviská na uliciach Rybníkovej, Kollárovej a Hospodárskej. Návrh VZN obsahuje aj úpravu doby spoplatnenia a sadzobník úhrad za parkovanie, ako aj nové ceny parkovacích kariet. Poslanecký zbor bude o návrhu rokovať na schôdzi 27. júna.



Ako informuje radnica, cieľom parkovacej politiky je odstránenie nelegálneho parkovania a dosiahnutie primeranej obsadenosti parkovacích miest v jednotlivých lokalitách mesta. "Je bežným javom, že autá v lokalitách bez regulácie parkujú na zeleni, chodníkoch, v križovatkách, všade, kde si vodiči myslia, že sa zaparkovať dá. Kým jeden obyvateľ mesta má problém nájsť parkovacie miesto, jeho sused v neregulovanej zóne parkuje svoje tri autá, prípadne mu miesto zaberajú návštevníci bez akéhokoľvek vzťahu k mestu, ktorí tu celý deň parkujú zadarmo," uvádza mesto. Odpoveďou na problémy s parkovaním je jeho cielené riadenie, ktoré sa dá efektívne dosiahnuť spoplatnením.



"Dôležitým a často prehliadaným faktom je, že Trnava má spomedzi krajských miest najlacnejšie rezidentské parkovanie. Nikde inde neparkujú rezidenti mesta za jedno euro ročne," upozorňuje mesto. Príjem z parkovania však nie je primárnym cieľom samosprávy. Peniaze z neho smerujú späť do mobility mesta a do riešenia dopravy. Aktuálne sa pripravuje optimalizácia mestskej autobusovej dopravy, aby bola pre verejnosť ešte dostupnejšia. Mesto sa zároveň usiluje aj o zabezpečovanie nových parkovacích miest v nosných bodoch.



V už spustených lokalitách rezidentského parkovania sa situácia priebežne vyhodnocuje. "Regulácia ako taká nadobudne finálne kontúry až vo chvíli, keď bude spustená v celom meste. Dobré nastavenie systému umožní budovať mesto predovšetkým pre ľudí, nie pre autá," doplnilo mesto.



Na webe uvádza, akým spôsobom je možné podať pripomienky k návrhu VZN. Nebude prihliadať na také, ktoré podmienky podania nebudú spĺňať.