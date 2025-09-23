< sekcia Ekonomika
Do 2. čítania posunuli novelu o rozpočtových pravidlách samospráv
Obce a vyššie územné celky (VÚC) by mohli až do konca roka 2026 použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj zdroje rezervného fondu.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Obce a vyššie územné celky (VÚC) by mohli až do konca roka 2026 použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj zdroje rezervného fondu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy koaličných poslancov Jána Ferenčáka a Štefana Gašparoviča (obaja z Hlas-SD), ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania.
„Cieľom predloženého návrhu je zmierniť negatívny vplyv na daňové príjmy v rozpočtoch obcí a VÚC,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.
Navrhovanou zmenou sa v podmienkach územnej samosprávy do konca roka 2026 nebudú musieť uplatňovať princípy o zostavovaní bežného rozpočtu vo vzťahu k použitiu rezervného fondu na úhradu výdavkov bežného rozpočtu. Rovnako počas tohto obdobia obce a VÚC nebudú povinné uplatňovať ustanovenia o vykonávaní zmien rozpočtu v priebehu roka s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu na konci rozpočtového roka, ani ustanovenie o použití návratných zdrojov financovania len na kapitálové výdavky. Zmeny sa však už neuplatnia pri zostavení rozpočtu na roky 2027 až 2029.
Novela by mala byť účinná od 1. januára 2026.
„Cieľom predloženého návrhu je zmierniť negatívny vplyv na daňové príjmy v rozpočtoch obcí a VÚC,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.
Navrhovanou zmenou sa v podmienkach územnej samosprávy do konca roka 2026 nebudú musieť uplatňovať princípy o zostavovaní bežného rozpočtu vo vzťahu k použitiu rezervného fondu na úhradu výdavkov bežného rozpočtu. Rovnako počas tohto obdobia obce a VÚC nebudú povinné uplatňovať ustanovenia o vykonávaní zmien rozpočtu v priebehu roka s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu na konci rozpočtového roka, ani ustanovenie o použití návratných zdrojov financovania len na kapitálové výdavky. Zmeny sa však už neuplatnia pri zostavení rozpočtu na roky 2027 až 2029.
Novela by mala byť účinná od 1. januára 2026.