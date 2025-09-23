Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Do 2. čítania posunuli novelu o rozpočtových pravidlách samospráv

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Obce a vyššie územné celky (VÚC) by mohli až do konca roka 2026 použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj zdroje rezervného fondu.

Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Obce a vyššie územné celky (VÚC) by mohli až do konca roka 2026 použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj zdroje rezervného fondu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy koaličných poslancov Jána Ferenčáka a Štefana Gašparoviča (obaja z Hlas-SD), ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania.

„Cieľom predloženého návrhu je zmierniť negatívny vplyv na daňové príjmy v rozpočtoch obcí a VÚC,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.

Navrhovanou zmenou sa v podmienkach územnej samosprávy do konca roka 2026 nebudú musieť uplatňovať princípy o zostavovaní bežného rozpočtu vo vzťahu k použitiu rezervného fondu na úhradu výdavkov bežného rozpočtu. Rovnako počas tohto obdobia obce a VÚC nebudú povinné uplatňovať ustanovenia o vykonávaní zmien rozpočtu v priebehu roka s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu na konci rozpočtového roka, ani ustanovenie o použití návratných zdrojov financovania len na kapitálové výdavky. Zmeny sa však už neuplatnia pri zostavení rozpočtu na roky 2027 až 2029.

Novela by mala byť účinná od 1. januára 2026.
