Do 2. kola o kreslo riaditeľa Agrokomplexu postúpil Róbert Kanás

Bratislava/Nitra 9. júla (TASR) - V utorok (7. 7.) sa uskutočnilo prvé kolo výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku agrokomplex Národné výstavisko v Nitre. Už v druhej polovici júla sa definitívne rozhodne, kto bude viesť jeden zo štátnych podnikov agrorezortu. Informoval o tom Andrej Wallner z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Uviedol, že prvé kolo výberového konania na funkciu riaditeľa podniku agrokomplex Národné výstavisko pozostávalo z odborného testu a prezentácie stratégie rozvoja tohto štátneho podniku, ktoré jednotliví uchádzači predložili komisii.



Požadované materiály boli podľa Wallnera členom výberovej komisie doručené k predbežnému posúdeniu anonymne (označené boli len poradovými číslami), aby sa zabezpečila úplná anonymita a objektivita v ich posudzovaní a hodnotení tak, ako to MPRV SR avizovalo ešte pred niekoľkými dňami pri zavedení novej metodiky výberových procesov na manažérske pozície v štátnych podnikov.



Na výberovom konaní na funkciu riaditeľa štátneho podniku Agrokomplex národné výstavisko v Nitre sa v prvom kole zúčastnilo 13 uchádzačov. Komisia po zhodnotení prítomným záujemcom napokon oznámila, že predpísanú hranicu úspešnosti a postup do 2. kola výberového konania získal Róbert Kanás.



O novom šéfovi jedného z najvýznamnejších štátnych podnikov v gescii agrorezortu sa podľa Wallnera rozhodne už 20. júla priamo v budove MPRV SR v Bratislave.



História štátneho podniku agrokomplex Národné výstavisko v Nitre siaha do roku 1973. V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 boli odložené viaceré podujatia, ktoré sa tu každoročne konajú. Jedným z nich je aj známy poľnohospodársky veľtrh Agrokomplex. Alternatívou mu však už v septembri tohto roku bude výstava Potulky vidiekom 2020.