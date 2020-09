Do 30. novembra možno žiadať o dotáciu na budovanie elektronabíjačiek

Bratislava 2. septembra (TASR) - Počet elektronabíjačiek na Slovensku sa vďaka príspevku od štátu zvýši. Od dnes do 30. novembra je možné požiadať o dotáciu na vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Ide o druhé kolo tejto podpory, vyčlenených je na ňu 650.000 eur. Tentoraz môžu o dotáciu požiadať okrem samosprávy aj podnikatelia. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva hospodárstva (MH) SR.



"Rozširujeme okruh žiadateľov, ako aj typy projektov, na ktoré bude možné získať podporu. Zvýšili sme aj maximálnu výšku dotácie. Naším cieľom je prispieť k razantnejšiemu budovaniu infraštruktúry, bez ktorej rozvoj elektromobility nie je možný," vysvetlil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).



Podľa šéfa rezortu hospodárstva, "ak chce Slovensko patriť medzi lídrov v automobilovom priemysle, musí sledovať a podporovať trendy v tomto odvetví, a to tak v oblasti elektromobility, ako aj v prípade vodíkovej mobility, ktorej podporu rezort tiež plánuje".



Obce, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie môžu získať dotáciu vo výške 95 % sumy potrebnej na svoj projekt, 5 % musia byť ich vlastné zdroje. Podnikatelia môžu získať dotáciu vo výške 50 %. "Minimálna výška dotácie je stanovená na 2500 eur. V závislosti od projektu môže samospráva získať maximálnu dotáciu 18.000 eur a podnikatelia 36.000 eur," spresnil štátny tajomník MH SR Karol Galek (SaS).



Pre situáciu spôsobenú koronavírusom bola podľa MH SR v apríli druhá výzva na podporu budovania nabíjacích staníc zrušená. "Verím, že nové upravené podmienky budú motivujúce a prispejú k oživeniu podnikania po koronakríze," zdôraznil štátny tajomník rezortu hospodárstva. Úspešní žiadatelia budú mať pol roka od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu.



Výzva s presnými podmienkami podpory je zverejnená na webovej stránke rezortu mhsr.sk, kde sú aj odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa tejto výzvy. Všetky potrebné informácie sú zverejnené aj na stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorá celú výzvu administruje, siea.sk.



V rámci Salónu elektromobilov 2020 v Košiciach sa 4. septembra uskutoční seminár pre žiadateľov k 2. kolu výzvy. Podľa záujmu verejnosti by sa mohli uskutočniť aj ďalšie semináre. Prípadné otázky je možné zaslať na e-mailovú adresu stanice@siea.gov.sk.



Historicky prvú výzvu na podporu budovania verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektromobily vyhlásil rezort hospodárstva v júli minulého roka. Výzva bola určená len pre samosprávy, ktoré si prerozdelili 350.000 eur. Vďaka prvej výzve pribúdajú nabíjacie stanice pre elektromobily v 71 mestách a obciach po celom Slovensku. Podporu najviac využili obce a mestá v Prešovskom, Nitrianskom a Košickom kraji.



MH SR dodáva, že v súčasnosti je na Slovensku vyše 120 takzvaných rýchlonabíjačiek typu DC a približne 180 štandardných staníc typu AC. Na Slovensku je aktuálne zaregistrovaných vyše 1590 čistých elektromobilov, plug-in hybridných osobných automobilov je registrovaných cez 1020. V súvislosti s podporou elektromobility rezort hospodárstva pokračuje aj vo vyplácaní dotácii na kúpu elektromobilov. Pri tejto výzve, do ktorej už ale nie možné zapojiť sa, bolo doteraz schválených 611 žiadostí o dotáciu. Vyplatených už bolo vyše 1,5 milióna eur.