Do Asociácie AI vstúpila Kia Sales Slovakia
Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Prvou spoločnosťou z oblasti automotive, ktorá vstúpila do Asociácie AI (ASAI), je Kia Sales Slovakia, obchodné zastúpenie Kia na Slovensku. Tento krok potvrdzuje rastúcu úlohu umelej inteligencie v oblasti mobility a jej význam pri formovaní moderného prístupu k inováciám, uviedla v utorok ASAI.
„Umelá inteligencia prináša nový spôsob myslenia o inováciách. Pomáha spájať poznatky, dáta a kreativitu do riešení, ktoré posúvajú celý segment vpred. Vstup do Asociácie AI vnímame ako priestor na výmenu skúseností a budovanie partnerstiev, ktoré dávajú zmysel,“ uviedol šéf marketingu Kia Sales Slovakia Radovan Pokojný.
Podľa Asociácie AI ide o významný krok pre rozvoj slovenského AI ekosystému, keďže segment automotive má dlhodobo kľúčové postavenie v slovenskej ekonomike. Automobilový priemysel sa podieľa približne 10 % na tvorbe HDP, zamestnáva viac ako 260 000 ľudí a predstavuje takmer 40 % slovenského exportu. Zapojenie zástupcov tohto odvetvia do odborných platforiem, ktoré sa venujú umelej inteligencii, prináša nové pohľady na adaptáciu inovácií v reálnych podmienkach trhu.
Vstup Kia Sales Slovakia do Asociácie AI zároveň potvrdzuje rastúcu rýchlosť tvorby AI ekosystému na Slovensku, ktorý spája technologické, biznisové a vzdelávacie subjekty.
