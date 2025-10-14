Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 14. október 2025Meniny má Boris
< sekcia Ekonomika

Do Asociácie AI vstúpila Kia Sales Slovakia

.
Na snímke montáž nových automobilov Kia v priestoroch výrobnej haly spoločnosti Kia Slovakia v Tepličke nad Váhom pri Žiline. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Podľa Asociácie AI ide o významný krok pre rozvoj slovenského AI ekosystému, keďže segment automotive má dlhodobo kľúčové postavenie v slovenskej ekonomike.

Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Prvou spoločnosťou z oblasti automotive, ktorá vstúpila do Asociácie AI (ASAI), je Kia Sales Slovakia, obchodné zastúpenie Kia na Slovensku. Tento krok potvrdzuje rastúcu úlohu umelej inteligencie v oblasti mobility a jej význam pri formovaní moderného prístupu k inováciám, uviedla v utorok ASAI.

Umelá inteligencia prináša nový spôsob myslenia o inováciách. Pomáha spájať poznatky, dáta a kreativitu do riešení, ktoré posúvajú celý segment vpred. Vstup do Asociácie AI vnímame ako priestor na výmenu skúseností a budovanie partnerstiev, ktoré dávajú zmysel,“ uviedol šéf marketingu Kia Sales Slovakia Radovan Pokojný.

Podľa Asociácie AI ide o významný krok pre rozvoj slovenského AI ekosystému, keďže segment automotive má dlhodobo kľúčové postavenie v slovenskej ekonomike. Automobilový priemysel sa podieľa približne 10 % na tvorbe HDP, zamestnáva viac ako 260 000 ľudí a predstavuje takmer 40 % slovenského exportu. Zapojenie zástupcov tohto odvetvia do odborných platforiem, ktoré sa venujú umelej inteligencii, prináša nové pohľady na adaptáciu inovácií v reálnych podmienkach trhu.

Vstup Kia Sales Slovakia do Asociácie AI zároveň potvrdzuje rastúcu rýchlosť tvorby AI ekosystému na Slovensku, ktorý spája technologické, biznisové a vzdelávacie subjekty.
.

Neprehliadnite

Ako z filmu: Pri pokuse vysťahovať rodinu zabil výbuch 3 policajtov

TRAGÉDIA V RUŽINOVE: Požiar uhasili, hlásia jednu obeť

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete

HRABKO: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci