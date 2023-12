Do budúcnosti vláda uvažuje nad ďalšími konsolidačnými opatreniami

Bratislava 11. decembra (TASR) - Vláda do budúcnosti uvažuje nad ďalšími konsolidačnými opatreniami, ktoré zatiaľ nie sú zapracované v rozpočte na roky 2024 až 2026. Ministerstvo financií (MF) SR ich však naznačilo v návrhu rozpočtu, ktorý predložilo na pondelkové rokovanie tripartity.



V budúcnosti by sa napríklad mohli zaviesť ďalšie sadzby dane z príjmu fyzických osôb. Cieľom je zvýšiť progresivitu zdanenia. "Od roku 2025 sa zvažuje zavedenie ďalších nových sadzieb dane z príjmu fyzických osôb, čo by malo zvýšiť verejné príjmy o viac ako 78 miliónov eur. Toto opatrenie by sa mohlo dotknúť približne 10.000 najlepšie zarábajúcich," avizoval v návrhu rezort financií.



Kabinet tiež zvažuje koncom budúceho roka zaviesť daň zo sladených nápojov. "Zavedenie spotrebnej dane zo sladených nápojov, teda nealkoholických nápojov s obsahom cukru a umelých sladidiel, sa očakáva v poslednom kvartáli roku 2024. Po vzore OECD a EK sa má zdaňovať úroveň gramov cukrov na 100 mililitrov nápoja," priblížilo MF. Pri aktuálnych projekciách očakáva celoročný výnos tejto dane v roku 2025 na úrovni takmer 100 miliónov eur.



Ďalším plánovaným opatrením je zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov, a to s platnosťou od roku 2026. Má sa tým zmeniť doterajšie uplatňovanie maximálneho vymeriavacieho základu z mesačnej na ročnú bázu. Cieľom je zamedziť daňovej optimalizácii prostredníctvom kumulácie a vyplácania vysokých odmien v jednom mesiaci.



"Zamestnanci by mali po novom platiť v rámci roka odvody do bodu, kým nedosiahnu maximálny ročný vymeriavací základ, ktorý má nahradiť súčasný maximálny odvod stanovený na mesiac. Následne, po ukončení roka, by malo prebehnúť ročné zúčtovanie sociálnych odvodov po vzore zdravotných odvodov," vysvetlilo ministerstvo. Z tejto zmeny očakáva výnos viac ako 100 miliónov eur.



Rezort financií nedávno predstavil balík opatrení, ktoré majú pomôcť znížiť deficit verejných financií v budúcom roku. Na dosiahnutie stanovených rozpočtových cieľov do roku 2026 musí vláda podľa MF predstaviť dodatočné konsolidačné opatrenia v objeme 1,6 % HDP alebo 2,3 miliardy eur. Konsolidačný plán na ďalšie roky rezort financií zatiaľ nepripravil z dôvodu krátkeho časového obdobia od vytvorenia novej vlády.