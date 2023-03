Do čela švajčiarskej banky UBS sa vracia S. Ermotti

Zürich 29. marca (TASR) - Švajčiarska banka UBS rozhodla, že vedenie inštitúcie prevezme jej niekdajší šéf Sergio Ermotti. Jeho úlohou bude riadiť obriu akvizíciu druhej najväčšej banky v krajine Credit Suisse, ktorá sa v polovici marca dostala do problémov. Zachránilo ju vládou a centrálnou bankou zorganizované prevzatie väčšou UBS. Tá si teraz veľa sľubuje od skúseností Ermottiho, ktorý dokázal ozdraviť samotnú UBS po svetovej finančnej kríze. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ermotti, ktorý je v súčasnosti predsedom predstavenstva švajčiarskej zaisťovne Swiss Re, prevezme post generálneho riaditeľa UBS 5. apríla po Ralphovi Hamersovi. Ten pritom prevzal vedenie v novembri 2020 práve po Ermottim, ktorý funkciu generálneho riaditeľa UBS zastával deväť rokov od roku 2011.



Hamers podľa UBS so svojím odchodom z funkcie súhlasil. Banka v oficiálnom vyhlásení uviedla, že "súhlasím s odstúpením, aby umožnil vznik novej kombinácie - švajčiarskeho finančného sektora a krajiny". Hamers, ktorý zostane v banke ako poradca, nemá žiadne skúsenosti s fúziami a akvizíciami veľkého rozsahu, pričom teraz čelil spojeniu dvoch bánk s aktívami v hodnote zhruba 1,6 bilióna USD (1,48 bilióna eur) a viac než 120.000 zamestnancami.



Počas oznámenia o prevzatí Credit Suisse bankou UBS 19. marca Hamers chýbal. Na druhý deň označil koniec druhej najväčšej švajčiarskej banky za "smutný deň," ktorý si nikto neželal.



Pre Švajčiarsko je proces zvládnutia prevzatia Credit Suisse bankou UBS kritickou záležitosťou. Po akvizícii zostáva UBS jedinou švajčiarskou nadnárodnou bankou, pričom vláda a centrálna banka sa na tomto procese podieľali úvermi a garanciami v celkovej hodnote viac než 260 miliárd švajčiarskych frankov (261,39 miliardy eur). Je to riskantná stávka, ktorá zvýšila závislosť švajčiarskej ekonomiky od jednej banky.



Rozhodnutie vrátiť do čela UBS bývalého šéfa Ermottiho ocenili aj trhy. "Je to skutočne pozitívny krok," reagoval šéf spoločnosti Algebris Investments Davide Serra. Podľa neho to znižuje riziká spojené s integráciou Credit Suisse a riadením novej inštitúcie o 80 %.



(1 EUR = 1,0841 USD; 1 EUR = 0,9947 CHF)