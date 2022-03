Do Centra pre utečencov pricestuje denne viac ako 1000 Ukrajincov

ECO – INVESTMENT a.s.

ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.

Bratislava 31. marca (OTS) - ECO-INVESTMENT a.s. a TAURIS a.s. okrem pravidelnej pomoci priamo na hranici pomáhajú so zásobovaním aj Centru pre utečencov na košickom kúpalisku Červená hviezda, kde každý deň pricestuje vyše 1000 utečencov z Ukrajiny.Keďže väčšinu z toho tvoria ženy s deťmi, vedenie sa rozhodlo každý deň do odvolania zásobovať toto centrum s 500 kusmi bagiet, sladkostí, cukru, mlieka, kávy, ovocia, džúsov, zeleniny a kvalitnými výrobkami od TAURIS, a.s. v podobe Zipser salám, šuniek, párkov a nátierok. Aby vedeli potraviny v centre uskladniť, zapožičali zariadeniu dve chladničky.Hovorkyňa ECO – INVESTMENT a.s. Petra Greksová pred časom informovala, že skupina už prispela na pomoc Ukrajine sumou 500 tisíc EUR.“ uviedla Greksová.Bezprostredne po vypuknutí konfliktu vypravili spoločnosti Tauris Group a SHP Group, ktoré sú súčasťou holdingu, kamióny s hygienou a potravinovou pomocou do Užhorodu. 8 ton trvanlivých mäsových výrobkov v hodnote 45 tisíc EUR bolo súčasťou prvého humanitárneho konvoja organizovaného vládou SR. „“ povedal poradca predsedu vlády SR pre cezhraničnú spoluprácu Eduard Buraš.SHP Group okrem toho reagovala na žiadosť o pomoc predsedu rady regiónu Zakarpatská Ukrajina Volodymyra Chubirka a z Harmanca poslala kamión naložený 30 paletami papierovej hygieny v hodnote 20 tisíc EUR.,“ napísal v osobnom liste adresovanom prezidentovi holdingu Milanovi Fiľovi predstaviteľ Zakarpatska.Vojenský konflikt u nášho východného suseda spustil aj silnú utečeneckú vlnu a mnohí utečenci majú namierené za svojimi blízkymi v Ružomberku, kde sídli ďalšia zo spoločností v portfóliu ECO – INVESTMENT a.s, spoločnosť MONDI SCP. Tá vyčlenila päťdesiat ubytovacích jednotiek vo vlastnom ubytovacom zariadení v centre mesta. „“ povedal primátor Ružomberka Igor Čombor.Holding tiež intenzívne spolupracuje s prof. Vladimírom Krčmérym, ktorý so svojim tímom poskytuje zdravotnícku a ošetrovateľskú pomoc utekajúcim priamo na Slovensko – Ukrajinskej hranici. Pravidelne mu dodáva ochranné rúška a antigénové testy na ochorenie COVID – 19. Sumou 250 tisíc korún prispel aj do zbierky organizovanej českým Červeným krížom na pomoc ukrajinským deťom.uviedol prezident holdingu ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.