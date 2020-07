Do Chorvátska dorazil prvý vlak so slovenskými a českými turistami

Prvý vlak vezúci približne 550 turistov z Česka a zo Slovenska dorazil v stredu do Chorvátska, ktoré sa po zmiernení prísnych opatrení proti novému druhu koronavírusu snaží prilákať návštevníkov.Vlak prišiel v stredu ráno do severochorvátskeho prístavného mesta Rijeka a odtiaľ turistov autobusmi rozviezli do ich destinácií popri pobreží Jadranského mora. Na snímke turisti vystupujú z vlaku na železničnej stanici v chorvátskom meste Rijeka v stredu 1. júla 2020.