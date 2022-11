Do diskusie o rozpočte na rok 2023 sa písomne prihlásilo 7 poslancov

Bratislava 30. novembra (TASR) – Do rozpravy o návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu sa písomne prihlásilo sedem poslancov, z toho dvaja za klub. O slovo požiadal aj spravodajca k návrhu, ktorým je György Gyimesi (OĽANO). V úvode rokovania o zákone roka vystúpil minister financií Igor Matovič (OĽANO). Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu predniesol aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy.



Písomne prihláseným do diskusie o štátnom rozpočte je za klub SaS Marián Viskupič, za poslanecký klub Smeru-SD Ladislav Kamenický. Ďalej by mal vystúpiť aj Martin Beluský z ĽSNS, Richard Raši (nezaradený), Ondrej Dostál, Jana Bittó Cigániková (obaja SaS) a Erik Tomáš (nezaradený).



Prihlásení rečníci za poslanecký klub môžu podľa rokovacieho poriadku hovoriť 30 minút. Zvyšní písomne prihlásení môžu rečniť najviac 20 minút. Poslanci môžu reagovať faktickými poznámkami, jedna môže trvať najviac dve minúty. Po písomne prihlásených poslancoch sa budú môcť zákonodarcovia do diskusie prihlásiť aj ústne.



Kedykoľvek môžu požiadať o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda NRSR. Predseda vlády a šéf parlamentu môžu rečniť bez obmedzenia, podpredsedovia parlamentu a členovia vlády najviac 20 minút.



NKÚ skonštatoval, že v návrhu rozpočtu na budúci rok sa nachádzajú zdroje na nevyhnutné hospodárske stimuly i nástroje na podporu boja proti chudobe. Neobsahuje však jasné kroky k ozdraveniu a stabilizácii slovenských verejných financií. Podľa kontrolórov je potrebné, aby štát v čase výrazného ekonomického útlmu spôsobeného aj dosahmi pandémie či konfliktom na Ukrajine stimuloval podnikateľské prostredie, podporoval spotrebu i rast. Vláda však musí mať víziu, ako chce v nadchádzajúcich rokoch znižovať schodok verejných financií.



Z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý v polovici októbra schválila vláda, vyplýva, že deficit verejných financií SR by mal v budúcom roku vzrásť na 6,44 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných takmer 5 %.