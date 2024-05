Do dlhopisov sa investorom oplatí investovať, kým sú úroky vysoké

Bratislava 14. mája (TASR) - Do dlhopisov sa investorom oplatí investovať práve v tomto čase. Ich výnosy do splatnosti po predošlom období nízkych úrokových sadzieb aktuálne dosahujú atraktívne úrovne vzhľadom na mieru podstupovaného rizika. Pokles inflácie a následne aj trhových úrokových sadzieb však môže priniesť zmenu. Informovala PR manažérka J&T Banky Veronika Belušková.



"Vďaka tomu, že investície do dlhopisov v prípade ich držby do splatnosti ponúkajú vopred známy, aj keď, samozrejme, nie garantovaný výnos, v porovnaní s volatilitou akcií predstavujú najmä pre konzervatívnejšieho investora zaujímavý pomer výnosu k podstupovanému riziku," zhodnotili odborníci z J&T Banky. Upozornili však, že to sa môže čoskoro zmeniť, keď vplyvom poklesu inflácie a následne aj trhových úrokových sadzieb môžu eminenti začať vydávať dlhopisy s nižšími kupónovými výnosmi.



Dlhopisy sú podľa bankárov investičnou príležitosťou, vďaka ktorej si možno zafixovať aktuálne zaujímavé zhodnotenie finančných prostriedkov. Takáto investícia má zmysel najmä v čase, keď trh očakáva pokračovanie poklesu úrokových sadzieb z nedávnych multiročných maxím a uvoľňovanie menovej politiky v dôsledku klesajúcej inflácie.



Odborníci zhodnotili, že očakávané spomalenie inflácie v nasledujúcich rokoch znamená, že v súčasnosti zafixované atraktívne kupónové dlhopisové výnosy by ju mali porážať a doručovať reálne zhodnotenie.



Investori môžu podľa bankárov profitovať aj z kapitálových výnosov dlhopisov pri ich očakávanom precenení smerom nahor v dôsledku poklesu trhových úrokových sadzieb v prípade, že sa ich rozhodnú predať pred ich splatnosťou. Aktuálne obdobie preto podľa nich ponúka príležitosť investovať do dlhopisov s ešte pomerne vysokými kupónovými výnosmi.