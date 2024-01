Do dopravnej infraštruktúry v Rajeckej doline pôjde 100 miliónov eur

Rajecké Teplice 17. januára (TASR) - Do dopravnej infraštruktúry v Rajeckej doline príde v najbližších rokoch z eurofondov viac ako 100 miliónov eur. Po stretnutí s primátormi a starostami miest a obcí Rajeckej doliny to povedala štátna tajomníčka rezortu dopravy Denisa Žiláková.



Financie pôjdu prioritne do štyroch projektov v Rajeckej doline - do dostavby diaľničného privádzača Lietavská Lúčka - Rajecké Teplice, do modernizácie cesty I/64, do modernizácie železničnej trate Žilina - Rajec - Výhybňa Konská a do budovania cyklistickej infraštruktúry v Rajeckej doline.



Financie do cyklodopravy pôjdu podľa nej z plánu obnovy, na diaľničný privádzač, modernizáciu cesty I/64 a železničnej trate sú určené financie z programu Slovensko.



"Alokáciu finančných prostriedkov na tieto štyri projekty je dnes ešte ťažké vyčísliť, pretože cyklodoprava je len v štádiu prípravy, ale určite to bude spolu viac ako 100 miliónov eur," doplnila Žiláková.