Do DSS v Ľubici poputuje 750 kilogramov šatstva z vianočnej zbierky

Kežmarok 16. decembra (TASR) – Počas charitatívnej zbierky vyzbierali v kežmarskej nemocnici 750 kilogramov šatstva a ďalších darčekov. Vianočná zbierka, organizovaná pod záštitou Nadácie Agel, sa konala pod Tatrami po druhýkrát a zapojili sa do nej zamestnanci Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku i ľudia mimo nej. „V priebehu jedného mesiaca priniesli mužské, ženské i detské oblečenie, rôzne hračky, kočík, deky i obliečky,“ vymenovala zástupkyňa nadácie Iveta Chreneková.



Kežmarská zbierka poputuje do Domova sociálnych služieb (DSS) v Ľubici. Nadácia dlhodobo podporuje aj Centrum pre rodiny s deťmi v Spišskej Belej. Tentoraz, za pomoci zamestnancov kežmarskej nemocnice, po prvýkrát nakúpili darčeky podľa priania tamojších detí. „O deti, ktorým osud nenadelil vlastnú rodinu, sa s láskou starajú v Spišskej Belej. Takmer 70 ich tam žije v samostatne usporiadaných skupinách po osem až desať detí a tvoria tak akoby väčšie rodiny,“ upozornila Chreneková.



Teší ju prejavený záujem zo strany zamestnancov o charitatívnu zbierku aj o nákup darčekov pre siroty. Pracovníci podľa nej takto nezištne pomohli tým, ktorí pomoc skutočne potrebujú. „Táto práca má naozaj zmysel. Obrovské poďakovanie za pomoc s organizáciou oboch akcií patrí zamestnancom nemocnice, úprimné poďakovanie sme adresovali aj všetkým ostatným obyvateľom Kežmarku, ktorí sa do týchto dobročinných aktivít zapojili,“ dodala Chreneková.