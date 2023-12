Do ekonomiky by malo v budúcom roku smerovať 1,49 miliardy eur

Bratislava/Trenčín 12. decembra (TASR) - V budúcom roku by mal štát vložiť do podpory ekonomiky 1,49 miliardy eur. Tie by mali smerovať najmä do oblasti podpory podnikania, reštrukturalizácie priemyselných odvetví, energetiky a inovácií, informatizácie, regionálneho rozvoja, podpory cestovného ruchu, administratívy či hospodárskej mobilizácie. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý v utorok schválila vláda.



"V rámci oblasti sú zahrnuté tiež výdavky Správy štátnych hmotných rezerv SR, Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, Úradu jadrového dozoru, Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Úradu priemyselného vlastníctva, spoločnosti MH Manažment a Protimonopolného úradu SR," uviedlo ministerstvo financií v predloženom návrhu.



V oblasti ekonomiky sú výdavky určené napríklad na podporu investícií v SR, v rámci ktorej sú na rok 2024 rozpočtované prostriedky aj pre spoločnosť Valaliky Industrial Park v sume 242 miliónov eur. Táto spoločnosť zabezpečuje realizáciu investičného projektu "Strategické územie Valaliky" s cieľom prípravy územia pre nové investície v oblasti priemyselnej výroby. Na tomto pripravovanom území má byť situovaná aj strategická investícia Volvo Car Slovakia, pre ktorú vláda SR schválila a roky 2024 - 2028 investičnú pomoc vo forme dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v celkovej sume 267 miliónov eur.