Do Európy zatiaľ stále prúdi plyn z Ruska

Londýn 1. apríla (TASR) - Rusko v piatok zatiaľ pokračuje v dodávkach plynu do Európy. Jeho ceny ale opäť vzrástli v reakcii na hrozbu ruského prezidenta Vladimira Putina, že Moskva preruší tok plynu, ak zaň odberatelia v zahraničí nezaplatia v rubľoch.



Plyn v dvoch z troch hlavných ruských plynovodov smerom do Európy - Nord Stream 1 cez Baltické more a na Slovensko cez Ukrajinu, prúdi normálne, zatiaľ čo cez plynovod Jamal, ktorý vedie cez Bielorusko, smeruje opačne, zo západnej Európy na východ do Poľska.



Podľa dekrétu, ktorý vo štvrtok (31.3.) podpísal Putin, si zahraniční odberatelia ruského plynu musia od piatka otvoriť rubľové účty v štátom kontrolovanej Gazprombank, čo umožní konverziu ich platieb v cudzej mene na ruble.



Analytici sa domnievajú, že tento plán, ktorý stavia Gazprom do centra obchodu, je skôr o jeho ochrane pred budúcimi sankciami než o zastavení dodávok plynu do Európy. Rovnako varovaním Putina na adresu Západu, aby ďalej nesprísňoval sankcie proti Rusku pre jeho inváziu na Ukrajinu.



Vývoz energií je najsilnejšou Putinovou pákou proti rozsiahlym západným sankciám uvaleným na ruské banky, spoločnosti, podnikateľov a spolupracovníkov Kremľa.



Rusko však nemá alternatívny trh, na ktorý by mohlo presmerovať dodávky zemného plynu, takže zastavenie tokov do Európy by zasiahlo aj jeho príjmy.



Putinovo rozhodnutie presadiť platby rubľami podporilo ruskú menu, ktorá po začiatku invázie 24. februára klesla na historické minimá. Odvtedy však rubeľ zmazal veľkú časť zo strát.



Európski odberatelia sú stále pripravení nakupovať plyn na základe existujúcich zmlúv a Západ sa doteraz do značnej miery vyhýbal zavedeniu sankcií na ruský vývoz plynu, pripomínajú analytici.



Ani Gazprombank sa zatiaľ sankcie veľmi nedotkli a vyhla sa vylúčeniu z platobného systému SWIFT, hoci Británia minulý týždeň zmrazila jej aktíva. Británia však dováža len asi 4 % zo svojej spotreby plynu z Ruska, zatiaľ čo najväčšia európska ekonomika Nemecko až približne 40 % a celá Európska únia (EÚ) zhruba tretinu.



Rakúska spoločnosť OMV už nadviazala prvý kontakt s Gazpromom ohľadom platby za plyn v rubľoch, ako to požaduje Rusko, uviedol v piatok jej hovorca. Dodal, že spoločnosť stále čaká na písomné informácie.



Európske ceny plynu v dôsledku neistoty vzrástli, a to na britskom trhu o 7 % a na burze v Amsterdame o viac ako 10 % . Napriek tomu zostávajú ďaleko od rekordných hodnôt zaznamenaných začiatkom tohto roka.



Ak kupci odmietnu požiadavku na platby v rubľoch, jednostranné zastavenie tokov plynu z Ruska by mohlo viesť k následkom pre dodávateľa, pretože to umožní odberateľom uplatniť klauzulu o nedodržaní zmluvných podmienok a otvorí im cestu k vymáhaniu pokút od Gazpromu, dodali analytici.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.