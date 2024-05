Do Fiľakova mieri nový investor, výrobca mestského automobilu

Fiľakovo 16. mája (TASR) - Do novovybudovanej výrobnej priemyselnej haly v areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove mieri po úspešnej obchodnej verejnej súťaži nový investor. Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter vo štvrtok informoval, že nové pracovné miesta ponúkne spoločnosť Patack Motors, ktorá tam bude sériovo vyrábať štýlový mestský automobil v dizajne 30. rokov.



"Je to úspešný startup, ktorý sa rozrastá a práve tu, v tomto meste, bude vytvárať pracovné príležitosti. Pred nami je niekoľko týždňov, kedy, predpokladáme, dôjde k nasťahovaniu investora do tejto haly," uviedol Lunter.



Primátor Fiľakova Attila Agócs priblížil, že spoločnosť vo Fiľakove vytvorí minimálne 36 pracovných miest. "Podpisujú s nami nájomnú zmluvu na päť plus päť rokov, takže minimálne na päť s možnosťou predĺženia na ďalších päť rokov. Je to výborná správa," skonštatoval Agócs.



Výstavba novej výrobnej haly pre ľahký priemysel v areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove odštartovala vlani vo februári, práce boli dokončené na jeseň. Na realizáciu projektu za viac ako štyri milióny eur získalo mesto financie z programu Interreg a štátneho rozpočtu, ako spoluinvestor do projektu sumou 400.000 eur vstúpil aj BBSK.