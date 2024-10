Do finančnej oblasti má ísť budúci rok takmer 10 miliárd eur

Bratislava 11. októbra (TASR) - Výdavky verejnej správy na oblasť financií by mali v budúcom roku vzrásť na 9,931 miliardy eur z tohtoročných plánovaných 8,835 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na nasledujúce tri roky, ktorý na rokovanie tripartity predkladá Ministerstvo financií (MF) SR. Najviac z tejto sumy tvoria prostriedky kapitoly Všeobecná pokladničná správa (VPS) s rozpočtom na úrovni 7,828 miliardy eur, ktoré vzrastú z tohtoročných 6,867 miliardy eur.



Výdavky v roku 2025 najviac ovplyvňujú práve viaceré opatrenia v kapitole VPS. Ide o rast osobných výdavkov v sume 280 miliónov eur, určených na vyplatenie odmeny 800 eur všetkým zamestnancom v štátnej a verejnej správe, tvorbu novej rezervy na riešenie negatívnych vplyvov vývoja rozpočtového hospodárenia v sume 421 miliónov eur, ako aj rast výdavkov spojených so správou štátneho dlhu vo výške 289 miliónov eur.



Vo Všeobecnej pokladničnej správe sú umiestnené prostriedky, ktoré nesúvisia s výdavkami ostatných kapitol rozpočtu. Tvoria ich najmä rozpočtové rezervy, výdavky vo vzťahu k EÚ, finančné vzťahy k Sociálnej poisťovni, správa ostatných výdavkov a výdavky spojené so správou štátneho dlhu.



Rezervy rozpočtu majú v budúcom roku dosiahnuť celkovú sumu 456 miliónov eur. Nová rezerva na riešenie negatívnych vplyvov vývoja rozpočtového hospodárenia predstavuje 421 miliónov eur. V rezerve na riešenie krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu a vykonávanie povodňových prác sa rozpočtujú prostriedky vo výške 30 miliónov eur, čo predstavuje navýšenie z tohtoročných 21 miliónov eur. Rezerva vlády obsahuje rovnakú sumu ako tento rok, teda 5 miliónov eur.



Transfer Sociálnej poisťovni by mal v budúcom roku predstavovať 2,75 miliardy eur. V tomto roku bolo na tento účel vyčlenených 1,6 miliardy eur. "Výška transferu zo štátneho rozpočtu zohľadňuje nevyhnutnú technickú rezervu finančných prostriedkov pre zachovanie platobnej schopnosti Sociálnej poisťovne ako celku a jeho rast je indikovaný najmä zavedením plného 13. dôchodku, valorizáciou a bežným medziročným nárastom výdavkov dôchodkového poistenia," vysvetlilo MF.



Vo výdavkoch na oblasť financií sa v roku 2025 rozpočtujú prostriedky v rámci kapitoly MF SR na finančnú správu, informačné systémy riadenia verejných financií, inštitucionálnu podporu a kontrolu a ostatné činnosti, Exportno-importnú banku SR, Slovenskú konsolidačnú, Úrad pre dohľad nad výkonom auditu a Radu pre rozpočtovú zodpovednosť. Rovnako sú tu zahrnuté výdavky kapitoly VPS.