Do Fondu SK-NIC 2021 pre malé projekty sa prihlásilo 176 projektov

Bratislava 9. augusta (TASR) – Do výzvy Fondu SK-NIC 2021 pre malé projekty sa tento rok prihlásilo 176 projektov. Najväčší záujem o podporu bol z oblasti vzdelávania prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, bolo to 71 % žiadostí. Vo výzve bolo vyčlenených 100.000 eur. Informoval o tom Darius Hatok zo spoločnosti SK-NIC.



Z oblasti podpory ekonomiky malých a stredných podnikov prišlo 19 % žiadostí. K novej téme o potláčaní falošných správ a konšpirácií na internete bolo evidovaných 10 % žiadostí. Posledná žiadosť prišla 15. júla o 23.59 h.



"To, že bol najvyšší záujem o tému vzdelávania prostredníctvom IT, nebolo prekvapivé. Všetkých potešilo, že bola opäť vybraná téma, ktorá v súčasnosti rezonuje nielen slovenským internetom. Veríme, že to podporí vznik iniciatív, ktoré nám pomôžu lepšie sa chrániť," poznamenal riaditeľ spoločnosti SK-NIC Peter Bíro.



Aktuálne sa už uskutočňuje prvé kolo hodnotení, keď sú žiadosti kontrolované po formálnej stránke. Následne sú postúpené hodnotiteľom a posudzované podľa vopred schváleného mechanizmu a víťazné projekty získajú finančnú podporu z Fondu SK-NIC. O podporu sa uchádzali inštitúcie z celého Slovenska, napríklad občianske združenia, neziskové organizácie, vzdelávacie inštitúcie, fyzické osoby či obce.



Po ukončení hodnotenia projektov budú dostupné schválené projekty na webovom sídle spoločnosti a tiež na stránkach Nadácie Pontis, ktorá zbiera a vyhodnocuje jednotlivé žiadosti.