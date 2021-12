Do holdingu J&T Capital Partners pribudli podiely

Bratislava 3. decembra (TASR) - Holding J&T Capital Partners, do ktorého chce Patrik Tkáč skonsolidovať svoje podiely na spoločných podnikateľských projektoch s Danielom Křetínskym, sa rozrástol o ďalšie majetkové účasti. Holding investoval do podielu v spoločnosti EC Investments, maloobchodného reťazca Supratuc 2020 či do futbalových klubov Sparta Praha a West Ham United, informoval v piatok hovorca J&T Banky Milan Janásik.



EC Investments je spoluvlastníkom podielov v spoločnostiach podnikajúcich v sektore e-commerce, ako sú online porovnávač Heureka alebo internetový predajca potravín Košík.cz. Ďalšia z investícií smerovala do akvizície 50 % podielu v spoločnosti EP HoldCo, ktorá nepriamo vlastní 50 % podiel v spoločnosti Supratuc 2020. Tá je jednotkou v predaji potravín na Baleárskych ostrovoch a patrí medzi štyri najväčšie reťazce v Katalánsku.



J&T Capital Partners vlastní aj 44 % podiel spoločnosti Energetický a průmyslový holding.