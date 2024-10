Do infraštruktúry v okrese Stropkov plánujú investovať 3,65 milióna

Prešov/Stropkov 8. októbra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje v Stropkovskom okrese preinvestovať na rekonštrukciu dopravnej infraštruktúry do roku 2026 približne 3,65 milióna eur. Po utorkovom stretnutí predsedu PSK Milana Majerského so sociálno-ekonomickými partnermi z regiónu o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie PSK.



"Medzi hlavné témy stretnutia patrili investície do dopravnej infraštruktúry či rozvoja regiónu. Aktéri stretnutia sa dotkli aj témy školstva, autobusových spojení, sociálnej oblasti či cezhraničnej spolupráce," uviedla Lehotská.



Kraj preinvestoval v tomto regióne do rekonštrukcie ciest a mostov za posledných šesť rokov 9,4 milióna eur a aktuálne modernizuje dopravné tepny za 2,48 milióna eur. Finančné prostriedky šli aj do viacerých projektov z grantových programov PSK, celkovo od roku 2018 podporila krajská samospráva 150 projektov v hodnote 849.000 eur. Medzi projekty s najväčšou podporou patrí rekonštrukcia zimného štadióna v Stropkove vo výške 100.000 eur.



"V podpore územia chceme pokračovať. Ďalšie investície do okresu môžu prísť aj vďaka integrovanej územnej stratégii, kde je aktuálne alokovaných 5,7 milióna eur pre plánovaných päť projektov. Tie sú doslova šité na mieru pre okres Stropkov, keďže sa tvorili priamo v území na podnet miestnych obyvateľov či starostov," ozrejmil Majerský. Konkrétne by malo ísť o revitalizáciu Námestia SNP v Stropkove, vybudovanie parkovísk na Domaši v časti Valkov, ale tiež o modernizáciu Základnej školy Hrnčiarska v Stropkove či vybudovanie zberného dvora v obci Bžany a výstavbu zariadenia podporného bývania pre 12 klientov v Domove sociálnych služieb Stropkov.



Potenciál rozvoja územia je podľa predsedu aj v okolí Domaše, kde kraj plánuje vybudovať viac ako 38 kilometra dlhý cyklookruh, z toho vyše 15 kilometrov by malo zasahovať práve do Stropkovského okresu. Majerský tiež zdôraznil, že sa naďalej pracuje aj na kostrovej sieti cyklistických trás, ktorej navrhovaná dĺžka v okrese Stropkov je 45 kilometrov.



Súčasťou výjazdového pracovného rokovania bol i kontaktný bod, v rámci ktorého poskytovali odborníci z Úradu PSK informácie o operačných programoch a eurofondových výzvach, dopravnej a sociálnej pomoci, turisticky zaujímavých bodoch kraja i projekte Svätomariánska púť. Majerský sa zároveň zúčastnil na kontrolnom dni na stavenisku rekonštruovanej cesty Piskorovce - Mrázovce, na ktorú kraj vyčlenil 400.000 eur. Celkovo 2,12 kilometrový úsek by mal byť hotový začiatkom budúceho roka.