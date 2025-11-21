< sekcia Ekonomika
Do Jerevanu a Kutaisi bude lietať z bratislavského letiska aj Wizz Air
Letecká linka Bratislava - Kutaisi by sa mala spustiť 12. januára, pričom lietať sa bude vždy v pondelok, stredu a piatok.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Letecký dopravca Wizz Air bude od januára budúceho roka lietať z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave do miest Jerevan a Kutaisi. Do týchto destinácií sa bude lietať trikrát týždenne. Informovala o tom hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
Letecká linka Bratislava - Kutaisi by sa mala spustiť 12. januára, pričom lietať sa bude vždy v pondelok, stredu a piatok. V prípade linky Bratislava - Jerevan je jej spustenie naplánované o deň neskôr na 13. januára. Lety by mali byť na tejto trase pravidelne v utorok, sobotu a štvrtok, s tým, že počas prvých dvoch týždňov nebude štvrtková frekvencia letov v ponuke.
„Radi by sme oznámili ďalšie dve nové letecké linky z Bratislavy do Kutaisi a Jerevanu, ktoré začneme prevádzkovať v januári, zároveň rozširujeme prevádzku linky z letiska Poprad-Tatry do Gdanska zo zimného aj do jarného obdobia, do 5. júna 2026. Tieto novinky sú dôkazom našich pokračujúcich investícií na Slovensku a záväzku ponúkať cestujúcim viac možností, viac pohodlia a viac príležitostí na cestovanie,“ dodal manažér pre rozvoj siete v spoločnosti Wizz Air András Szabó.
