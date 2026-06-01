Do kampane Do práce na bicykli sa už prihlásilo 12.000 účastníkov
Vlani bol počet zaregistrovaných jednotlivcov na začiatku kampane o tisícku nižší.
Autor TASR
Bratislava 1. júna (TASR) - Do už 13. ročníka kampane Do práce na bicykli sa doteraz zaregistrovalo 12.000 účastníkov. Na tlačovej konferencii to v pondelok povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Vlani bol počet zaregistrovaných jednotlivcov na začiatku kampane o tisícku nižší. Hlavným vyhlasovateľom kampane je národný cyklokoordinátor Peter Klučka a Ministerstvo dopravy SR. Organizáciu a odbornú garanciu zabezpečuje Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica.
„Keď si zoberieme, že máme dvoj- až štvorčlenné tímy, tak to je naozaj veľký počet tímov,“ povedal Ráž. Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v období od 1. do 30. júna 2026 dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.
Na súťaži sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z rovnakej školy. Títo študenti musia v deň začiatku kampane dosiahnuť vek minimálne 15 rokov. V prípade, že je vek súťažiaceho nižší ako 15 rokov, je povinný jazdiť do školy/škôlky v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
Do súťaže sa rátajú iba „obvyklé“ cesty do práce a z práce. Rátajú sa aj cesty cez víkend, ak išlo o dni, keď súťažiaci išiel do práce. Za jeden deň je možné absolvovať maximálne dve súťažné jazdy. Okrem hodnotenia tímov z podnikov, zo samospráv či z vyšších územných celkov budú vyhodnotení aj účastníci v kategórii na základe celkového počtu ciest do zamestnania absolvovaných chôdzou a takisto aj verejnou dopravou.
Ráž pripomenul, že rezort dopravy za posledné roky podporil z plánu obnovy 100 projektov a takmer 250 kilometrov cyklotrás.
