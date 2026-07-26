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Do komerčných realít naliali investori v 2. štvrťroku miliardy eur
Najväčší podiel na trhu tvorili v 2. štvrťroku rezidencie a kancelárie. Na nájomné bývanie pripadlo 41 % investícií, na administratívne budovy 35 %.
Autor TASR
Praha 26. júla (TASR) - Na český trh s nehnuteľnosťami sa po slabšom začiatku roka vrátili veľké obchody. Za komerčné reality, najmä nájomné byty a kancelárie, minuli investori v 2. štvrťroku viac než jednu miliardu eur. Tohtoročný objem investícií síce podľa odhadov expertov neprekoná mimoriadne silný minulý rok, zostane však nadpriemerný. Informoval o tom server novinky.cz.
V porovnaní s 1. kvartálom sa investície podľa júlovej správy poradenskej spoločnosti Knight Frank zvýšili o 121 %. Medziročne vzrástli o 47 %. Za celý 1. polrok zaplatili investori za české reality 1,47 miliardy eur.
„Kombinácia stabilného trhu, obmedzenej ponuky kvalitných aktív a stabilizujúceho sa financovania vytvára dobré podmienky pre silný druhý polrok,“ povedal Josef Karas, šéf investícií v Knight Frank. Celkový objem tohtoročných investícií firma odhaduje na tri miliardy eur.
Optimisticky sa na vývoj pozerajú aj poradcovia z poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield. „Trh naďalej stojí na silnom domácom kapitále a záujme o kvalitné aktíva,“ konštatovala za firmu Kamila Breen, vedúca prieskumu trhu.
Českí investori sa v 2. kvartáli postarali podľa Knight Frank o 74 % všetkých investícií. Postupne sa však vracajú aj zahraniční kupci. Firma Cushman & Wakefield vo svojej správe zmienila prítomnosť investorov zo západnej Európy a západnej Ázie. Naopak, na trhu stále chýba kapitál z ostatných ázijských regiónov.
Najväčší podiel na trhu tvorili v 2. štvrťroku rezidencie a kancelárie. Na nájomné bývanie pripadlo 41 % investícií, na administratívne budovy 35 %. Na zvyšok roka chystajú firmy obchody s kanceláriami alebo logistickými nehnuteľnosťami.
V porovnaní s 1. kvartálom sa investície podľa júlovej správy poradenskej spoločnosti Knight Frank zvýšili o 121 %. Medziročne vzrástli o 47 %. Za celý 1. polrok zaplatili investori za české reality 1,47 miliardy eur.
„Kombinácia stabilného trhu, obmedzenej ponuky kvalitných aktív a stabilizujúceho sa financovania vytvára dobré podmienky pre silný druhý polrok,“ povedal Josef Karas, šéf investícií v Knight Frank. Celkový objem tohtoročných investícií firma odhaduje na tri miliardy eur.
Optimisticky sa na vývoj pozerajú aj poradcovia z poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield. „Trh naďalej stojí na silnom domácom kapitále a záujme o kvalitné aktíva,“ konštatovala za firmu Kamila Breen, vedúca prieskumu trhu.
Českí investori sa v 2. kvartáli postarali podľa Knight Frank o 74 % všetkých investícií. Postupne sa však vracajú aj zahraniční kupci. Firma Cushman & Wakefield vo svojej správe zmienila prítomnosť investorov zo západnej Európy a západnej Ázie. Naopak, na trhu stále chýba kapitál z ostatných ázijských regiónov.
Najväčší podiel na trhu tvorili v 2. štvrťroku rezidencie a kancelárie. Na nájomné bývanie pripadlo 41 % investícií, na administratívne budovy 35 %. Na zvyšok roka chystajú firmy obchody s kanceláriami alebo logistickými nehnuteľnosťami.