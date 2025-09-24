< sekcia Ekonomika
Do konca roka ostáva vyčerpať z Programu Slovensko 233,17 milióna eur
K 12. septembru 2025 boli v 320 výzvach pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok sprístupnené financie v sume 9,98 miliardy eur, čo predstavuje 79,28 % z celkovej alokácie.
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Do konca tohto roka ostáva v eurofondovom Programe Slovensko vyčerpať ešte 233,17 milióna eur, čo je vzhľadom na vývoj čerpania v roku 2025 podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR realistické. Vyplýva to z informácie o stave implementácie Programu Slovensko, ktorú vzala v stredu vláda na výjazdovom rokovaní v Borši v okrese Trebišov na vedomie. Čerpanie na národnej úrovni predstavuje 1,28 miliardy eur, čo je 10,20 % z celkovej alokácie 12,59 miliardy eur.
Oveľa viac rizikovejší je podľa neho budúci rok, keď bude potrebné vyčerpať minimálne ďalších 2,12 miliardy eur. Rezort spresnil, že do konca budúceho roka je zároveň nutné vyčerpať kumulatívne 3,58 miliardy eur, čo je bez radikálnych opatrení nezabezpečiteľné. Pravidlo N+3 je mechanizmus Európskej únie pre fondy EÚ, ktorý stanovuje lehotu na vyčerpanie finančných prostriedkov prideľovaných na daný rok.
„Investičné plány čerpania obsahujú síce určitú rezervu pre roky 2025 a 2026 voči pravidlu N+3, aktuálne je však investičný plán čerpania k 31. 12. 2026 naplnený len na 32,16 %. Z pohľadu objemu vyhlásených výziev za rok 2025 sa plní plán len na 43,28 %. Do konca roka 2025 zostáva vyhlásiť ešte 80 výziev v sume 967,11 milióna eur,“ dodalo MIRRI.
