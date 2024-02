Do majetku mesta Liptovský Hrádok pribudne gymnázium

Liptovský Hrádok 26. februára (TASR) - Do majetku mesta Liptovský Hrádok pribudne tamojšie gymnázium. Mestskí poslanci to schválili na februárovom rokovaní. Odkúpenie stavby a pozemkov bude stáť 934.000 eur.



Hrádocké gymnázium prechádza zo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) pod zriaďovateľskú pôsobnosť mesta. Od nového školského roka tak vznikne spojená škola. Bude spájať Základnú školu (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Hradná a gymnázium.



"Pôvodným cieľom mesta bolo v rámci racionalizačných opatrení nezaradiť do siete školskú jedáleň pri gymnáziu a vyriešiť stravovanie študentov v jedálni ZŠ. Po zvážení všetkých možností nakoniec mesto dospelo k rozhodnutiu zachovať jedáleň pri gymnáziu," informovala vedúca odboru školstva na mestskom úrade Martina Harichová. Poslanecký zbor s návrhom súhlasil.



Spojená škola, ktorej zriaďovateľom sa stane od 1. septembra 2024 mesto Liptovský Hrádok, bude mať ako organizačné zložky gymnázium, ZŠ a MŠ. Súčasťou budú aj školský klub detí, centrum voľného času a jedálne pri gymnáziu, ZŠ a MŠ Hradná i Dovalovo.