Do nájomného bývania môžu vstúpiť i subjekty kolektívneho investovania
Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) predkladá návrh kritérií výberu investičných partnerov vláde.
Autor TASR,aktualizované
Smolenice 25. februára (TASR) - O pozíciu investičného partnera v systéme štátom podporovaného nájomného bývania sa budú môcť uchádzať aj subjekty kolektívneho investovania. Umožňuje to úprava kritérií výberu investičných partnerov, ktorú v stredu na výjazdovom rokovaní v Smoleniciach schválila vláda. Návrh predložil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) na základe zákona o štátnej podpore nájomného bývania.
