Do Národného salónu vín SR v jarnom kole pribudlo 25 nových vín

Bratislava 17. mája (TASR) - Národný salón vín SR, kolekcia 100 najlepších slovenských vín, vo štvrtok (16. 5.) vybral v 19. ročníku tzv. jarného kola najvyššej slovenskej súťaže na hodnotenie vín 25 šampiónov. Tento rok prihlásilo 32 zúčastnených výrobcov do jarného kola 126 vzoriek. Informovala o tom v piatok Michaela Ježíková z oddelenia marketingu salónu vín.



Šampiónom 1. kola v kategórii perlivých vín je podľa Ježíkovej perlivé rosé Víno Nichta a v kategórii šumivých vín sekt brut od Shebo Winery Trade. Víťazom kategórie biele skoré odrody sa stal Irsai Oliver 2023 z vinárstva Juran. Najlepšie ružové vína prihlásila do súťaže firma Víno Mrva & Stanko.



Do Národného salónu vín SR sa vyberajú vína v dvoch kolách. V prvom "jarnom" kole sa počas odbornej degustácie vyselektuje 25 vín z kategórií šumivé, perlivé vína a tiché vína, pričom tiché vína degustátori vyberajú z bielych vín vyrobených zo skorých odrôd a z ružových vín.



V druhom kole kolekciu doplnia ostatné vína (tiché biele vína ostatných odrôd a aj starších ročníkov, červené vína a tokajské vína). Verejnosť môže kolekciu celý rok ochutnávať v priestoroch Apponyiho paláca v Bratislave.