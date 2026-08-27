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Do nového systému elektronickej fakturácie sa zapojilo už 5000 firiem
Na elektronickú fakturáciu, ktorá bude povinná od začiatku budúceho roka, sa slovenské firmy pripravujú v predstihu.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Na elektronickú fakturáciu, ktorá bude povinná od začiatku budúceho roka, sa slovenské firmy pripravujú v predstihu. Svojho digitálneho poštára si na portáli finančnej správy (FS) vybralo už 5000 z nich. Medzi zapojenými sú pritom významné finančné inštitúcie, maloobchodné siete, komerčné spoločnosti, ale tiež mestá či neziskové organizácie. Informoval o tom vo štvrtok hovorca FS Daniel Kováč.
Nový systém sa tak podľa hovorcu stáva súčasťou reálnej praxe. Jedna z významných komerčných bánk napríklad v spolupráci s digitálnym poštárom sprístupnila podnikateľom riešenie elektronickej fakturácie priamo vo svojom internetbankingu. Finančná správa zároveň eviduje firmy, ktoré už prešli od samotnej registrácie k plnohodnotnému využívaniu a elektronické faktúry si medzi sebou štandardne odosielajú a prijímajú, doplnil Kováč.
„Záujem zo strany podnikateľského sektora je jasným signálom, že slovenské firmy vnímajú elektronickú fakturáciu nie ako záťaž, ale ako príležitosť na zrýchlenie procesov, zníženie chybovosti a úsporu nákladov. Veľmi nás teší, že medzi zapojenými nájdeme lídrov trhu, vrátane významnej komerčnej banky či potravinárskych spoločností, ale tiež malé podniky, mestá či obce,“ konštatoval prezident FS Jozef Kiss.
Digitálni poštári, teda certifikovaní poskytovatelia doručovacej služby, budú zabezpečovať bezpečné odosielanie a prijímanie elektronických faktúr. Podnikateľské subjekty si môžu vybrať digitálneho poštára už v súčasnosti na portáli FS podľa svojich potrieb, používaného účtovného alebo fakturačného softvéru, rozsahu služieb či požadovanej technickej a zákazníckej podpory, podčiarkol hovorca.
Zároveň poukázal na to, že po manuáli pre mimovládne neziskové organizácie a samosprávy prináša FS praktický návod aj pre firmy, živnostníkov a ďalších podnikateľov. „Aby bol prechod na nový systém čo najjednoduchší, finančná správa zverejnila praktický manuál Povinná elektronická fakturácia od 1. 1. 2027 krok za krokom, ktorý podnikateľským subjektom vysvetľuje ich povinnosti a jednotlivé kroky, ktoré by mali urobiť ešte pred zavedením povinnej elektronickej fakturácie,“ doplnil Kováč.
Nový systém sa tak podľa hovorcu stáva súčasťou reálnej praxe. Jedna z významných komerčných bánk napríklad v spolupráci s digitálnym poštárom sprístupnila podnikateľom riešenie elektronickej fakturácie priamo vo svojom internetbankingu. Finančná správa zároveň eviduje firmy, ktoré už prešli od samotnej registrácie k plnohodnotnému využívaniu a elektronické faktúry si medzi sebou štandardne odosielajú a prijímajú, doplnil Kováč.
„Záujem zo strany podnikateľského sektora je jasným signálom, že slovenské firmy vnímajú elektronickú fakturáciu nie ako záťaž, ale ako príležitosť na zrýchlenie procesov, zníženie chybovosti a úsporu nákladov. Veľmi nás teší, že medzi zapojenými nájdeme lídrov trhu, vrátane významnej komerčnej banky či potravinárskych spoločností, ale tiež malé podniky, mestá či obce,“ konštatoval prezident FS Jozef Kiss.
Digitálni poštári, teda certifikovaní poskytovatelia doručovacej služby, budú zabezpečovať bezpečné odosielanie a prijímanie elektronických faktúr. Podnikateľské subjekty si môžu vybrať digitálneho poštára už v súčasnosti na portáli FS podľa svojich potrieb, používaného účtovného alebo fakturačného softvéru, rozsahu služieb či požadovanej technickej a zákazníckej podpory, podčiarkol hovorca.
Zároveň poukázal na to, že po manuáli pre mimovládne neziskové organizácie a samosprávy prináša FS praktický návod aj pre firmy, živnostníkov a ďalších podnikateľov. „Aby bol prechod na nový systém čo najjednoduchší, finančná správa zverejnila praktický manuál Povinná elektronická fakturácia od 1. 1. 2027 krok za krokom, ktorý podnikateľským subjektom vysvetľuje ich povinnosti a jednotlivé kroky, ktoré by mali urobiť ešte pred zavedením povinnej elektronickej fakturácie,“ doplnil Kováč.