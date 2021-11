Do NP Poloniny vedie obnovená cesta

Ulič 4. novembra (TASR) - Cesta druhej triedy II/558 medzi obcami Príslop a Ulič v okrese Snina, ktorá slúži aj ako vstup do Národného parku (NP) Poloniny, podstúpila rekonštrukciu. Súčasťou stavebných prác za dva milióny eur, ktoré pre Prešovský samosprávny kraj (PSK) realizovala spoločnosť Eurovia SK, boli aj opravy dvoch mostných objektov. TASR o tom za zhotoviteľa informovala Simona Tančáková.



"Celkový rozsah prác zahŕňal obnovu krytu vozovky s plochou viac ako 55.000 štvorcových metrov a realizáciu novej konštrukcie vozovky s výmerou viac ako 2600 štvorcových metrov," priblížila s tým, že celková dĺžka zosilnenej vozovky je viac ako 8730 metrov. V danom úseku sa tiež osadili nové zvodidlá, vymenili sa mostné zábradlia a obnovilo sa aj 36 priepustov. Odvodnenie komunikácie sa zabezpečilo pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky.



V rámci investičnej akcie sa v dvoch etapách opravil most vybudovaný v roku 1970 prevádzajúci cestu ponad neupravené koryto rieky Cirocha a tiež most z roku 1954 ponad neupravené koryto rieky Ulička. "Na mostoch sa odstránil existujúci mostný zvršok vrátane betónu na nosníkoch, zriadili sa spriahovacie dosky a vybudovali sa mostné príslušenstvá," ozrejmila Tančáková.



PSK ako investor odovzdá zrekonštruovaný úsek oficiálne do užívania 10. novembra.