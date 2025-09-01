< sekcia Ekonomika
Do obnovenej škôlky v Detve sa po rekonštrukcii vrátili deti
Škôlkari boli počas stavebných prác v dočasných priestoroch.
Autor TASR
Detva 1. septembra (TASR) - Do obnovenej Materskej školy na Námestí SNP v Detve sa po rozsiahlej rekonštrukcii v pondelok vrátili deti. Nový školský rok tak po stavebných prácach začínajú v moderných a rozšírených priestoroch. TASR o tom informoval primátor Branislav Baran.
Dodal, že rekonštrukcia trvala 18 mesiacov, v súčasnosti je budova skolaudovaná a všetko je pripravené tak, aby ju deti mohli využívať. „Vo vnútri je všetko ukončené. Práce budú dokončovať ešte v areáli, vo dvore, napríklad na novom detskom ihrisku," objasnil.
Škôlkari boli počas stavebných prác v dočasných priestoroch. Stavenisko mesto odovzdalo stavbárom začiatkom februára minulého roka. Zbúrali prednú časť objektu z drevostavby až po základy. Vybúrali podlahy a podkladový betón v zadnej, murovanej časti škôlky. Bolo to aj búranie otvorov v priečkach a stenách i zbúranie dvoch skladov. Dodávateľom stavby je spoločnosť JM - Agro Stavby Lovinobaňa. Náklady budú viac ako 1,7 milióna eur.
Škôlku v minulosti budovali v dvoch etapách. V prvej vznikla predná časť z drevenej konštrukcie a v druhej etape zadná, murovaná časť. V rámci rekonštrukcie zrútili prednú drevenú časť, ktorú nahradili murovanou dvojpodlažnou stavbou. Jej stav totiž nevyhovoval hygienickým ani stavebným normám. Zadnú, murovanú časť obnovili a má nové dispozičné riešenie. Po vybudovaní diela má zariadenie kapacitu 125 detí s piatimi triedami.
Primátor uviedol, že samospráva sa po tejto obnove bude venovať aj ďalším školským zariadeniam. „Najväčšou investíciou bude projekt rekonštrukcie a zníženia energetickej náročnosti Základnej školy Júliusa Juraja Thurzu, kde sa počíta s rozpočtom viac ako 1,8 milióna eur,“ povedal.
