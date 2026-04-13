Do obstarávania digitálnych územných plánov sa zapojilo 119 obcí
Autor TASR
Bratislava 13. apríla (TASR) - Malé slovenské obce postupne nastupujú na nový trend a začínajú tvoriť digitálne územné plány. Do procesu ich obstarávania sa už zapojilo 119 obcí, pričom takmer 65 % z nich má menej ako 1000 obyvateľov. Potvrdzujú to dáta Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR z Portálu pre územné plánovanie. Ako v pondelok informovala hovorkyňa úradu Simona Parížeková, územné plány sa pre menšie samosprávy stávajú dôležitým nástrojom pre ich budúce smerovanie. Nový zákon o územnom plánovaní priniesol aj nové štandardy a metodiku pre spracovanie územných plánov v digitálnej podobe.
„Digitálne územné plány začína tvoriť stále viac samospráv. S veľkým nasadením sa do tohto procesu púšťajú aj desiatky malých obcí do 1000 obyvateľov. Aby tento proces zvládli samosprávy čo najlepšie, intenzívne s nimi komunikujeme a poskytujeme im aj individuálnu metodickú podporu,“ informoval predseda UUPV Milan Valašík.
Na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie úrad zároveň vyčlenil 1,2 milióna eur. „Pre veľký záujem aktuálne rokujeme s Ministerstvom financií SR o navýšení týchto finančných prostriedkov o 300.000 eur. Už v tomto roku by sme tak mohli prerozdeliť až 1,5 milióna eur,“ priblížil Valašík.
Takmer tretina obcí, ktoré začali tvoriť digitálny územný plán, nemá ani 500 obyvateľov. Najmenšia obec má dokonca len 28 obyvateľov. „Tieto dáta naznačujú, že iniciatívu v oblasti moderného územného plánovania preberajú z veľkej časti malé obce. Často ide o samosprávy, ktoré doposiaľ nemali územný plán a celý proces absolvujú po prvýkrát,“ uviedol generálny riaditeľ sekcie územného plánovania, metodiky, výskumu a inovácií UUPV Martin Horňák.
Z pohľadu vybraných demografických údajov sa podľa úradu pri obciach, ktoré aktuálne tvoria digitálne územné plány, ukazuje, že čelia dvom hlavným výzvam. Hoci v 64 % obcí rastie počet obyvateľov, v 62 % z nich prevažuje staršia populácia. Práve moderné územné plánovanie predstavuje nástroj, pomocou ktorého môžu byť obce na tieto výzvy pripravené. Umožňuje im totiž napríklad lepšie plánovať nové plochy pre bývanie mladých rodín, občiansku vybavenosť, ale aj rozvoj zariadení a služieb pre seniorov, čím sa zvyšuje kvalita života obyvateľov.
Malé, historicky, kultúrne či z iných špecifických hľadísk prepojené obce si môžu zabezpečiť svoj územný a hospodársky rozvoj, či rozvoj cestovného ruchu v regióne aj spoločným digitálne spracovaným územným plánom. Zákon o územnom plánovaní dáva takýmto obciam priestor na vzájomnú dohodu a vytvorenie územného plánu mikroregiónu. Územné plány mikroregiónov následne pripravujú samosprávne kraje po dohode s dotknutými obcami, čím sa zabezpečí synchronizovaný postup a optimalizácia nákladov na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.
„Podľa odhadov, ktoré úradu poskytli vybrané samosprávne kraje, sa zatiaľ očakáva vznik viac ako 20 mikroregiónov, ktoré by celkovo spájali takmer 250 obcí,“ dodal Horňák. Digitálne územné plány mikroregiónov podľa neho môžu výrazne zefektívniť plánovanie a podporiť koordinovaný regionálny rozvoj.
