Do októbra vybavilo bratislavské letisko 1,17 mil. pasažierov

Bratislava 17. októbra (TASR) – Tohtoročná letná sezóna bola pre Letisko M. R. Štefánika úspešná. Za prvých deväť mesiacov roka 2022 vybavilo zhruba 1,17 milióna cestujúcich vrátane príletov a odletov. Už v auguste sa pritom podarilo dosiahnuť hranicu 1 milióna, čo je viac ako za posledné dva roky 2020 a 2021 spolu. Pôvodne boli takéto čísla očakávané až na jeseň tohto roka. TASR o tom informovala PR špecialistka bratislavského letiska Veronika Hauswaldová.



Najsilnejším mesiacom v tomto roka bol júl, keď letisko vybavilo 256.447 pasažierov, čo je najviac od októbra 2019. Miera obnovy počtu cestujúcich z roku 2019 tak podľa Hauswaldovej v júli dosiahla 77 %. Pokiaľ ide o september, ktorého prvá polovica je ešte časom na dovolenky, letisko vybavilo celkovo 167.019 cestujúcich vrátane príletov a odletov. Od začiatku januára do konca septembra sa uskutočnilo na Letisku M. R. Štefánika 19.741 vzletov a pristátí, pričom v samotnom septembri to bolo 2550 letov.



Najpopulárnejšou dovolenkovou destináciou v tejto letnej sezóne bola Antalya v Turecku. V pravidelnej doprave si drží prvú priečku Londýn. V septembri sa medzi najpopulárnejšie destinácie zaradila opäť Antalya, druhé miesto obsadil Londýn a tretie patrí Larnake na Cypre. "Pokiaľ ide o pravidelnú dopravu, v septembri smerovali pasažieri do destinácií Londýn, Miláno a tretie miesto obsadila bulharská Sofia. V charterovej doprave naďalej výrazne dominuje turecká Antalya," dodala Hauswaldová. Najviac cestujúcich bolo v septembri vybavených leteckými spoločnosťami Ryanair, Smartwings a Wizz Air.