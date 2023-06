Do Pakistanu prišla prvá zásielka ruskej ropy

Karáči 12. júna (TASR) - Do Pakistanu prišla vôbec prvá zásielka ruskej ropy. Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf oznámil, že dodávka "zlacneného náladu ropy" dorazila do prístavného mesta Karáči v nedeľu (11. 6.) a vyložiť by ju mali v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Po vlaňajšej invázii Ruska na Ukrajinu sa v dôsledku hospodárskych sankcií výrazne obmedzil export ruskej ropy do Európskej únie Spojených štátov. Moskva na to reagovala presmerovaním dodávok na iné trhy vrátane Číny a Indie. Pakistan, ktorý sa nachádza v hlbokej hospodárskej kríze, v máji potvrdil, že s Ruskom uzavrel dohodu o nákupe ropných produktov.



Ide o vôbec prvú dodávku ruskej ropy pre Pakistan a začiatok nových vzťahov medzi Pakistanom a Ruskou federáciou, uviedol v nedeľu večer Šaríf.



Miestne médiá predtým informovali, že náklad 100.000 ton ropy opustil Rusko asi pred mesiacom a po rozdelení na dve menšie lode smeroval do Karáči. Pakistan, piata najľudnatejšia krajina sveta, sa nachádza na pokraji platobnej neschopnosti v dôsledku vysokej inflácie, prepadu kurzu domácej meny a znižujúcich sa dolárových rezerv, čo obmedzuje dovozy.



Krajina zabezpečuje 84 % spotreby ropných produktov dovozmi a v minulosti sa pri ich dodávkach spoliehala najmä na spriatelené štáty z oblasti Perzského zálivu.