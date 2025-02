Brusel 3. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že do platnosti vstúpila dočasná obchodná dohoda medzi EÚ a Čile, piatou najväčšou ekonomikou Latinskej Ameriky, po tom, ako bol ukončený ratifikačný proces zo strany Čile. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia pripomenula, že revidovaná dohoda, ktorá bola podpísaná v decembri 2023, má kľúčový geopolitický význam. Posilní konkurencieschopnosť podnikov na oboch stranách a poskytne spoločnú platformu pre rozvoj čistých bezemisných ekonomík.



EÚ má záujem prehlbovať iniciatívy podporujúce vývoj kritických hodnotových reťazcov surovín pre lítium a meď a výrobu zeleného vodíka v Čile.



Dohoda umožní EÚ a Čile spolupracovať na úrovni rovnocenných partnerov pri riešení globálnych výziev, akými sú výpadky dodávateľských reťazcov či boj proti zmene klímy. Dohoda do centra bilaterálnych vzťahov postaví spoločné hodnoty, ale aj záväzky a osobitné ustanovenia o udržateľnom obchode a rodovej rovnosti.



Komisia ocenila, že dohoda prehĺbi bilaterálne obchodné a investičné vzťahy medzi EÚ a Čile a poskytne nové príležitosti pre podniky. V praxi to znamená odstránenie ciel na 99,9 % vývozu EÚ a zabezpečenie rovnakých podmienok pre tovary EÚ na čilskom trhu. Zaistí tiež efektívnejší a udržateľnejší tok surovín a odvodených produktov a EÚ poskytne stály, spoľahlivý a udržateľný prístup k kritickým surovinám, ako sú lítium, meď či zelený vodík, ktoré sú kľúčové pre prechod na zelené hospodárstvo.



Čile dostalo potrebný politický priestor na presadzovanie cieľov svojej priemyselnej politiky, pre EÚ je dôležité uľahčenie poskytovania služieb spoločnostiam z EÚ vrátane telekomunikácií, námornej dopravy a finančných služieb.



Dohoda znamená, že s investormi z EÚ sa bude v Čile zaobchádzať rovnako ako s domácimi investormi. Zároveň to znamená zlepšenie prístupu na trh pre spoločnosti z EÚ, ktoré investujú a uchádzajú sa o vládne zákazky v Čile, a zaistenie možností, aby malé podniky v EÚ aj v Čile plne využívali príležitosti novej obchodnej dohody.



Dohoda poskytuje tiež právnu istotu podnikom z krajín EÚ tým, že zabezpečuje ochranu práv duševného vlastníctva a tiež ochranu celkovo 234 typických európskych a čilských potravinárskych výrobkov a nápojov (výrobky so zemepisným označením) s možnosťou pridať ďalšie výrobky v budúcnosti.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)