Do platnosti vstúpila obchodná dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom

Brusel 2. mája (TASR) - Podniky, výrobcovia a poľnohospodári z členských krajín EÚ môžu od 1. mája využívať množstvo nových vývozných príležitostí, keďže v tento deň nadobudla platnosť obchodná dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom. Na správu Európskej komisie (EK) upozornil spravodajca TASR.



Komisia očakáva, že táto dohoda zníži clo pre spoločnosti z EÚ o 140 miliónov eur ročne.



Podľa očakávaní by dohoda mala stimulovať rast obchodu medzi EÚ a Novým Zélandom do 10 rokov až o 30 %, pričom vývoz z EÚ potenciálne vzrastie až o 4,5 miliardy eur ročne a investície EÚ na Novom Zélande majú potenciál narásť až o 80 %.



Komisia ocenila, že táto prelomová dohoda zahŕňa aj bezprecedentné záväzky v oblasti udržateľnosti vrátane rešpektovania Parížskej klimatickej dohody a základných pracovných práv.



V praxi to znamená, že poľnohospodári v EÚ budú mať prospech z odstránenia ciel na kľúčové vývozy ako je bravčové mäso, víno a šumivé víno, čokoláda, cukrovinky a sušienky. Dohoda chráni úplný zoznam vín a liehovín z EÚ (takmer 2000 názvov), ako je Prosecco a Champagne, ale aj 163 najznámejších tradičných výrobkov EÚ so zemepisným označením ako je syr Feta, šunka Istarski pršut či marcipán Lübecker.



Citlivé poľnohospodárske produkty EÚ, ako je hovädzie mäso, ovčie mäso a mliečne výrobky, zostávajú chránené starostlivo navrhnutými colnými kvótami.



Podniky v EÚ môžu využívať výhody, ako sú nulové clá na vývoz z EÚ na Nový Zéland, nediskriminačné zaobchádzanie s investormi a otvorenejší novozélandský trh so službami v sektoroch, ako sú finančné služby, telekomunikácie, námorná doprava a doručovacie služby. Európske firmy budú mať zlepšený prístup k zákazkám vládneho obstarávania Nového Zélandu na tovary, služby, práce a koncesie na práce. Dohoda obsahuje aj osobitnú kapitolu na pomoc malým podnikom pri exporte a výrazne znížené požiadavky a postupy na dodržiavanie predpisov.



Rokovania o obchodnej dohode s Novým Zélandom sa začali v júni 2018 a boli uzavreté 30. júna 2022. Dohodu podpísali obe strany 9. júla 2023.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)