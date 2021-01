Do Popradu doviezli prvý z piatich nových hybridných vlakov

Poprad 15. januára (TASR) – Tri kamióny doviezli v piatok do Popradu prvý z piatich nových hybridných vlakov. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) nimi bude jazdiť v lete, po dokončení rekonštrukcie trate Železnicami Slovenskej republiky bude zabezpečovať obyvateľom tatranských obcí i turistom prepojenie v rámci siete Tatranskej elektrickej železnice (TEŽ) a ozubnicovej železnice (OŽ). Nová ozubnicovo-elektrická jednotka (OEJ) má kapacitu 91 miest na sedenie a 88 miest na státie.







"Minulý rok to bolo 50 rokov, kedy boli obľúbené zubačky slávnostne uvedené do prevádzky. Sú už v takom technickom stave, ktorý im neumožňuje dennodennú prevádzku. Takže, jednak to bola potreba nahradiť staré zubačky, ale aj nárast ľudí, ktorý v tomto regióne zaznamenávame každý rok. Samozrejme s výnimkou tohto covidového obdobia," povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.



Podľa ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala (nominant Sme rodina) v roku 2019 prepravili vlaky ZSSK na tratiach TEŽ a OŽ spolu viac ako tri milióny cestujúcich.



"Ku koncu roka 2019 sa často oprávnene sťažovali na nedostatočnú kapacitu ponúkaných vlakových spojení. Po pandémii bude toto ekologické a komfortné spojenie pre domácich, ale aj turistov ešte atraktívnejšie a pohodlnejšie ako pred dvomi rokmi," doplnil Doležal.



"Toto vozidlo vie jazdiť ako na ozubnicovej, tak aj na adhéznej časti, čiže vieme ísť zo Štrby cez Štrbské Pleso až do Popradu," vysvetlil Hlubocký.



Do prevádzky bude do konca roka 2021 postupne nasadených päť OEJ pre trate Štrba – Štrbské Pleso, Štrbské Pleso – Starý Smokovec – Poprad a Starý Smokovec – Tatranská Lomnica.



Na základe verejnej súťaže budú nové vlaky pomenované názvami menej známych tatranských štítov, ako sú Bradavica, Kostolík, Stredohrot, Ganek a Vysoká. Práve obrysy štítu s názvom Bradavica budú okrášľovať prvý z piatich švajčiarskych vlakov. Prvú OEJ čaká ešte pred uvedením do prevádzky schvaľovací proces. Predpoklad jazdy s prvými platiacimi cestujúcimi je august 2021.



Historická, stará zubačka bude upravená pre možnosť prevádzky na tratiach OŽ prioritne kvôli mimoriadnym a historickým jazdám, prípadne pre posilové použitie v čase špičky. ZSSK plánuje ponechať dve súpravy týchto jednotiek.



Kúpa piatich elektrických jednotiek a jedného multifunkčného rušňa bola financovaná z eurofondov a vlastných zdrojov ZSSK. Celková suma predstavuje 38,8 milióna eur.



"V roku 2020 sme vypísali v ZSSK len štyri nové verejné obstarávania na modernizáciu starších či kúpu nových vozňov alebo vlakov. Všetky tieto nákupy smerujú do Prešovského a Košického kraja a všetky vysúťažené vozy budú dodané do konca roka 2023," doplnil Hlubocký.