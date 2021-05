Do portfólia TMR od mája patrí horské stredisko pri Innsbrucku

Liptovský Mikuláš 4. mája (TASR) – Horské stredisko Muttereralm pri Innsbrucku od 1. mája patrí do portfólia spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR). Spoločnosť kúpila Muttereralm Bergbahnen, ktoré horské stredisko prevádzkujú, od Turistického združenia Innsbruck a obcí Götzens a Mutters za sumu 3,25 milióna eur. TASR o tom v utorok informoval manažér komunikácie TMR Marián Galajda.



"Na prvý pohľad nejde o veľký obchod, navyše, prišiel v čase, v ktorom sme ešte netušili, ako katastrofálne dopadne zimná sezóna a že budeme musieť prepúšťať. Pre nás je to však aj z profesionálneho hľadiska záväzok, že sme dokázali zrealizovať akvizíciu v Tirolsku, ktoré je považované za mekku alpského lyžovania," uviedol predseda predstavenstva TMR Igor Rattaj.



Do strediska sa podľa Rattaja rozhodli vstúpiť z dôvodu perspektívy jeho prepojenia so susediacim strediskom Axamer Lizum a možnosti budúceho napojenia na ďalší ľadovec.



Stredisko sa nachádza desať kilometrov od centra Innsbrucku, ktorý bol dvakrát dejiskom zimných olympijských hier. Priamo z Innsbrucku je dostupné električkou. Lyžiarom ponúka viac ako 15 kilometrov zjazdoviek v dĺžke od 700 do 4200 metrov. Obťažnosťou sú vhodné pre začiatočníkov i náročnejších lyžiarov. K dispozícii sú dve osemmiestne kabínkové lanovky, jedna štvorsedačková lanovka, lyžiarsky vlek a dva dopravné pásy pre najmenších lyžiarov, konkretizoval Galajda.