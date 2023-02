Do preddôchodku odišiel v minulom roku rekordný počet Čechov

Praha 25. februára (TASR) - Čechov, ktorí odišli do takzvaného preddôchodku, bolo v minulom roku najviac od zavedenia tejto možnosti pred deviatimi rokmi. Záujem o využitie tohto produktu tak vlani vzrástol takmer o štvrtinu. Informoval o tom server novinky.cz.



Počet poberateľov preddôchodku dosiahol v Česku ku koncu decembra minulého roka 5335. To je o 1028 viac než v roku 2021. Medziročný rast tak predstavuje takmer 24 %. "Minulý rok bol z pohľadu medziročného rastu vyplácaných preddôchodkov druhý najsilnejší za obdobie existencie produktu," povedal pre Právo Jan Sedláček, hovorca Asociácie penzijných spoločností ČR. K najvýraznejšiemu rastu došlo v roku 2018.



"Od svojho zavedenia na trh v roku 2013 počet vyplácaných preddôchodkov každý rok rástol s výnimkou roka 2021," povedal Sedláček. V danom roku počet ľudí používajúcich nasporené prostriedky klesol o 678.



Do preddôchodku je možné v Česku odísť, keď človek napríklad krátko pred dovŕšením dôchodkového veku nenachádza na pracovnom trhu zodpovedajúce uplatnenie, alebo keď už to jednoducho nezvláda. Zároveň však nechce odísť do predčasného dôchodku, pretože by ho mal natrvalo skrátený.



V preddôchodku tak žije zo svojich úspor uložených v treťom dôchodkovom pilieri, čo znamená, že vypláca sám seba. Zdravotné poistenie za neho bude platiť štát, sociálne platiť nemusí.



"Človek musí byť v doplnkovom dôchodkovom sporení, kam môže z dôchodkového pripoistenia kedykoľvek zdarma so všetkými prostriedkami prejsť. Zároveň musí mať nasporené toľko, aby si mohol počas minimálne dvoch rokov vyplácať každý mesiac aspoň 30 % priemernej mzdy v predchádzajúcom roku, ktorú vyhlasuje ministerstvo práce a sociálnych vecí," popísal podmienky preddôchodku Sedláček.



Pre rok 2023 to znamená, že na dvojročný preddôchodok musí mať obyvateľ Česka nasporených aspoň 283.008 Kč (11.970 eur), aby si mohol mesačne vyplácať 11.792 Kč (498,75 eura). Najkratší preddôchodok je dvojročný, najdlhší päťročný. Nedostatok peňazí na dôchodkovom účte je možné riešiť mimoriadnym vkladom.



Minulý rok bol mimoriadny aj z hľadiska predčasných dôchodkov vyplácaných štátom. V dôsledku inflácie a mimoriadnych valorizácií bolo výhodnejšie odísť v tom období do dôchodku skôr než v štandardnej dobe tento rok.



Vyplatilo sa to aj pri jeho krátení, a to aj o pár tisíc korún. Kráteniu sa potom bolo možné vyhnúť tým, že človek o predčasný dôchodok požiadal, nechal si však odložiť výplatu, čo znamená, že naďalej pracuje. Predčasný dôchodok sa mu následne vypočítal podľa minuloročných pravidiel, teda vyšší, a po odchode do dôchodku v tomto roku mu penzia ešte vzrastie.



V roku 2022 tak o predčasný dôchodok v Česku požiadalo 120.000 ľudí, z ktorých zhruba 40.000 si ho už nechalo vyplácať. Bežne pritom do predčasnej penzie chodí v Česku ročne približne 30.000 ľudí.



(1 EUR = 23,643 CZK)