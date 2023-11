Do Prešova dorazil prvý parciálny trolejbus,ďalšie prídu do konca roka

Prešov 23. novembra (TASR) - Do areálu Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) dorazil vo štvrtok prvý parciálny trolejbus typu SOR TNS 12. Ide o prvé z desiatich trolejbusov, ktoré postupne prídu do Prešova. Dodané budú v rámci dvoch samostatných zmlúv, štyri štandardné 12-metrové a šesť kĺbových 18-metrových. TASR o tom informoval hovorca DPMP Vladimír Tomek.



"Štandardné trolejbusy dodáva spoločnosť SOR Libchavy, kĺbové trolejbusy dodá spoločnosť Škoda Group, pričom budú v karosérii Solaris. Tieto nové plne nízkopodlažné vozidlá sú vybavené trakčnými batériami, ktoré umožňujú jazdu aj mimo trolejového vedenia, čo nám umožní rozšíriť pole pôsobnosti trolejbusovej dopravy v rámci siete MHD," uviedol Tomek.



Trolejbusy s označením SOR TNS 12 sú plne klimatizované a vybavené modernejším informačným a tarifným systémom. "Štandardom pri všetkých nových vozidlách sú USB nabíjačky pre dobíjanie mobilných zariadení, informačné LCD monitory a napríklad kamerový systém so záznamom v interiéri vozidla," priblížil Tomek s tým, že trolejbus bude môcť prejsť v režime jazdy na trakčnú batériu vzdialenosť minimálne 12 kilometrov.



Jednotlivé trolejbusy budú obsluhovať vybrané linky MHD, ktoré v súčasnosti obsluhujú štandardné naftové autobusy.



"Prvý dodaný trolejbus typu SOR TNS 12 je zatiaľ stále majetkom výrobcu, pretože s ním musí vykonať homologizáciu a následné úkony súvisiace so schválením tohto typu na prevádzku v podmienkach SR," vysvetlil Tomek s tým, že dodanie ďalších troch očakávajú do konca tohto roka.



Financovanie nákupu spomenutých štyroch trolejbusov je zabezpečené z 95 % z Operačného programu (OP) Integrovaná infraštruktúra, zvyšných päť percent pokryje DPMP z vlastných zdrojov. Celková hodnota zákazky je 2.022.120 eur bez DPH. Cena za jeden trolejbus je 505.530 eur bez DPH.



Dodanie šiestich 18-metrových trolejbusov očakávajú podľa Tomeka začiatkom budúceho roka. Celková hodnota zákazky je 3.650.000 eur bez DPH, cena za jeden trolejbus je 608.333,33 eura bez DPH. Financovanie nákupu je zabezpečené rovnakým spôsobom, z eurofondov a vlastných zdrojov DPMP.