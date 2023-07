Do priemyselného parku v Detve prichádza nemecký Brückner Group

Detva 11. júla (TASR) - Do priemyselného parku pod Poľanu prichádza nemecká skupina Brückner Group, ktorá vo výrobnej hale po Punch Precision Detva zamestná v prvej fáze 200 ľudí. TASR o tom v utorok za skupinu informoval Martin Varačka.



Ako ďalej uviedol, na strednom Slovensku bude skupina podnikať v montážnej továrni s rozlohou 12.000 štvorcových metrov. Pracovné miesta budú pre mechanickú a elektrickú montáž v jednozmennej prevádzke. Nová spoločnosť by mohla začať s výrobou od 1. januára 2024. Prví zamestnanci by sa mali začať zaškoľovať už v septembri tohto roka, pripomína Varačka.



Slovenskú prevádzku skupiny Brückner Group v Topoľčanoch navštívili primátor Detvy Branislav Baran a jeho zástupca Slavomír Ciglan spolu s niekoľkými poslancami na jar tohto roka. Vedeniu mesta firmu v prezentácii predstavili od jej vzniku až po súčasnosť. Nasledovala prehliadka administratívnych a výrobných priestorov na výrobu a montáž strojných zariadení na výrobu fólií a spracovanie plastov. "Návšteva u potenciálneho zamestnávateľa, ktorý by mohol vstúpiť do priemyselného parku v našom meste, v nás zanechala dobrý dojem," zhodnotil v máji primátor.



Spoločnosť Punch Precision sídlila v priemyselnom parku v Detve od roku 2019. Pod Poľanou však svoju výrobu ukončila a prepustila všetkých svojich zamestnancov. Výroba v detvianskej hale sa skončila tento rok koncom februára a o prácu prišlo vyše 100 ľudí. "Na celý tento projekt boli od začiatku do konca rôzne negatívne vplyvy a výroba tak bola odsúdená na zánik," vysvetlil TASR Gejza Poša z Punch Campus.