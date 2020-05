Do programu Antikorona záruka sa pripojila Tatra banka

Bratislava 15. mája (TASR) – Do programu poskytovania štátom zvýhodnených preklenovacích úverov pre malých a stredných podnikateľov "Antikorona záruka" sa pripojila Tatra banka. Počet bánk, ktoré tieto štvorročné pôžičky s maximálnou výškou úveru 1,2 milióna eur poskytujú, sa zvýšil na osem, informoval o tom v piatok Slovak Investment Holding (SIH).



"Teší nás, že Tatra banka ako jeden z významných a stabilných hráčov v segmente firemného bankovníctva participáciou v záručnej schéme SIH pomôže svojim klientom - podnikateľom vyrovnať sa so súčasnou neľahkou situáciou," uviedol po podpise zmluvy Peter Dittrich, podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ SIH.



Zvýhodnené úverové financovanie je určené pre podnikateľov, ktorých fungovanie je ovplyvnené priamo pandémiou alebo karanténnymi opatreniami zameranými na zamedzenie šíreniu nového koronavírusu. Preklenovacie úvery by mali pomôcť firmám prekonať finančné ťažkosti spôsobené núteným zatvorením alebo obmedzením prevádzky a napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta.



Nízkoúročené úvery Antikorona záruka už poskytujú Slovenská sporiteľňa, BKS Bank, Všeobecná úverová banka, UniCredit Bank, Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, Československá obchodná banka a OTP Banka Slovensko. Úrok sa má pohybovať podľa aktuálnej úrokovej sadzby komerčnej banky na úrovni od nula do dvoch percent. Financie je možné použiť na mzdy, tovary, služby, energie či nájomné, nie sú však určené na splácanie starých úverov či pokuty a penále. Podnikatelia sa so žiadosťami o úver musia obrátiť na jednu z bánk, ktorá sa do programu SIH Antikorona záruka zapojila.