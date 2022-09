Do programu NRSR pribudli návrhy o energiách a platoch zdravotníkov

Bratislava 22. septembra (TASR) - Program aktuálnej schôdze Národnej rady (NR) SR sa rozšíril o dva vládne návrhy zákonov spolu s návrhmi na ich prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní. Ide o novelu zákona o energetike a návrh na zvýšenie platov zdravotníkov. Zaradenie nových bodov vo štvrtok odobrilo plénum parlamentu. Prerokovať by ich poslanci mali vo štvrtok popoludní po interpeláciách.



Kompetencie štátu v stave energetickej núdze by sa podľa návrhu zákona o energetike mali posilniť. Ceny elektriny a plynu v situácii núdzového stavu má určovať vláda nariadením. Účelom návrhu zákona je zabrániť negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny a plynu na najzraniteľnejších odberateľov prostredníctvom návrhu všeobecného hospodárskeho záujmu.



Do programu pribudol aj vládny návrh na zvýšenie platov zdravotníkov, rovnako by sa o ňom malo rokovať v zrýchlenom režime. Okrem avizovaného zvyšovania miezd lekárov a sestier rieši aj platy ostatných zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby. Okrem zvyšovania platových koeficientov sa majú pri mzdách zohľadňovať aj roky praxe.