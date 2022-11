Do programu pribudla novela dotovania vysokých cien energií podnikov

Bratislava 9. novembra (TASR) – Do programu aktuálnej schôdze Národnej rady (NR) SR pribudla novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva (MH) SR spolu s návrhom na prerokovanie v zrýchlenom režime. Jej cieľom je rozšíriť možnosti štátnej podpory podnikov o dotácie na vysoké ceny elektriny a plynu. Zároveň sa odsunuli na ďalšiu riadnu schôdzu body zahŕňajúce zníženie DPH na vleky či hokejové štadióny, úpravu daňového bonusu či možnosť získať za úhradu tovarov a služieb finančný príspevok.



"Cieľom návrhu zákona sú legislatívne úpravy, ktoré sú potrebné na to, aby Ministerstvo hospodárstva SR mohlo poskytnúť pomoc podnikom zasiahnutým krízou, na zmiernenie negatívneho vplyvu vysokého nárastu cien elektriny a plynu," uviedol rezort hospodárstva v dôvodovej správe k novele zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH.



Návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o novele zákona umožňujúcej dotovať vysoké ceny energií podnikov by sa malo plénum zaoberať v stredu po novele zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. Ak parlament rozhodne o zrýchlenom režime v rámci príslušného bloku hlasovaní, bezprostredne po hlasovaní by mali poslanci pristúpiť k prvému čítaniu.



Po prerokovaní návrhu na skrátené konanie o novele zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH by sa mali poslanci venovať v prvom čítaní aj zmenám v reforme súdnej mapy a návrhu na umožnenie hlasovania v referende pre občanov v izolácii. O zmenách rokujú tiež v zrýchlenom režime.