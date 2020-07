Do programu pribudol zákon o štátnom rozpočte a komisárovi pre deti

Bratislava 9. júla (TASR) - Do programu 9. schôdze parlamentu pribudli dva nové návrhy zákonov. Poslanci sa budú zaoberať návrhom novely zákona o štátnom rozpočte na tento rok, ako aj návrhom zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. O oboch majú rokovať v skrátenom režime.



Obidva návrhy zákonov schválila vláda v stredu (8.7.). Parlament o nich začne rokovať od utorka (14.7.) od 9.00 h. Hotovostný schodok štátu sa má zvýšiť o 9,2 miliardy eur. Tiež majú vzrásť celkové výdavky štátu o takmer 7,8 miliardy eur. Rezort financií zmenou reaguje na dôsledky pandémie nového koronavírusu, ako aj výpadok daňových a nedaňových príjmov. Zmeny tiež zdôvodňuje potrebou zabezpečiť zdroje na nepokryté výdavky, s ktorými tohtoročný rozpočet nepočítal.



Dôvody na odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa rozšíria. "Predkladaný návrh zákona má za cieľ doplnenie dôvodov možného odvolania tak, aby bolo možné reagovať na prípadné porušenie zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s výkonom funkcie komisára a nespôsobilosť komisára vykonávať funkciu nezávisle a nestranne," uviedlo ministerstvo práce v predkladacej správe k návrhu zákona.