Do programu schôdze pribudli štyri body týkajúce sa štátneho rozpočtu

Bratislava 20. decembra (TASR) - Do programu aktuálnej 6. schôdze pribudli štyri body týkajúce sa návrhu štátneho rozpočtu. Predseda NR SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) avizoval, že do konca týždňa by chceli prerokovať štátny rozpočet aj zvyšné tri vládne zákony, o ktorých sa rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.



Do programu schôdze pribudol návrh rozpočtu Exportno-importnej banky SR, návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne, návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a návrh rozpočtu Ústavu pamäti národa.



Podľa priebehu rokovania by sa podľa jeho slov mohlo rozhodnúť aj o tom, že o rozpočte sa bude debatovať až do úplného prerokovania, to znamená, že v prípade potreby aj v noci. Pellegrini by chcel, aby sa rozpočet stihol prerokovať do konca týždňa. Pokiaľ sa rokovanie neposunie, avizuje rokovanie aj v období medzi vianočnými sviatkami.