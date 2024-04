Do projektových dokumentácií vlani v Dolnom Kubíne dali 135.000 eur

Dolný Kubín 24. apríla (TASR) - Do prípravy projektových dokumentácií, štúdií či auditov investovalo vlani mesto Dolný Kubín takmer 135.000 eur. Samospráva minulý rok získala do svojho vlastníctva aj niekoľko pozemkov. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora mesta.



"Opäť sme minulý rok nakupovali pozemky, vďaka čomu sa nám podarilo získať do majetku mesta takmer 6000 metrov štvorcových naviac," priblížil primátor Ján Prílepok. Takmer pol milióna eur investovali aj do obnovy miestnych komunikácií, chodníkov a ciest. Opravovali výtlky, prípadne sa preasfaltovali väčšie povrchy.



Jednou z najväčších investičných akcií za minulý rok bola celková rekonštrukcia križovatky na ulici Aleja Slobody, ktorá trvala približne päť mesiacov. Celková hodnota zákazky bola 725.000 eur. "V minulom roku v Dolnom Kubíne vyrástlo aj prvé detské inkluzívne ihrisko na sídlisku Bysterec. Pri hre by malo spájať zdravé deti s deťmi s rôznymi typmi znevýhodnenia. Ihrisko vo veľkosti približne 530 metrov štvorcových má hodnotu viac ako 65.000 eur," priblížil Buzna.



Mestské zastupiteľstvo schválilo aj prerozdelenie dotácií pre organizácie, ktoré v meste robia prospešnú činnosť. "Tak, ako po minulé roky sa nám podarilo podporiť aj organizácie a projekty v meste sumou viac ako 133.000 eur. Išlo o kluby a občianske združenia, ktoré sa zaoberajú kultúrnou, športovou či sociálnou oblasťou," priblížil viceprimátor Matúš Lakoštík.