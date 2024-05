Do projektu Nová Merina vstúpil nový investor, postaviť chcú 600 bytov

Trenčín 13. mája (TASR) - V areáli bývalej fabriky Merina v Trenčíne má vzniknúť viac ako 600 moderných bytov a ďalšie priestory pre maloobchodné prevádzky či športové a kultúrne aktivity. Do developerského projektu Nová Merina vstúpila investičná skupina Wood & Company, doterajší spoluinvestor Occam Real Estate zostáva v projekte ako minoritný partner a manažér. Informoval o tom partner skupiny Wood & Company Martin Šmigura.



"Novú Merinu považujeme za významný projekt pre Trenčín, ktorý má aj vzhľadom na lokalitu veľký potenciál, preto sme sa rozhodli ju kúpiť. Tešíme sa, že môžeme pomôcť premeniť tento historický areál na živý a moderný priestor pre obyvateľov Trenčína," uviedol Šmigura.



Nová Merina pôvodne vznikla pod taktovkou spoločností Occam Real Estate a Across Properties. Stala sa známou ambicióznym plánom na transformáciu územia bývalej fabriky Merina.



"Od začiatku chceme ponúknuť nielen kvalitné a udržateľné bývanie v prémiovej lokalite Trenčína, ale aj využiť priemyselné dedičstvo mesta. Máme radosť, že do projektu Nová Merina prichádza silný investor, ktorý so sebou prináša nielen kapitál, ale aj nové perspektívy," pripomenul riaditeľ Occam Real Estate Marek Kalma.



V roku 2022 Occam Real Estate v spolupráci s mestom Trenčín vyhlásila architektonickú súťaž. V nej zvíťazil projekt architektov ateliéru Sadovsky & Architects v spolupráci s Marko & Placemakers a Štúdia Chybík + Kristof. Začiatok výstavby prvej fázy bytov je naplánovaný na rok 2026.