Do rafinérie Slovnaft prúdi prvýkrát ľahká ropa z Azerbajdžanu

Bratislava/Omišalj 18. marca (TASR) - Do bratislavskej rafinérie Slovnaft smeruje prvýkrát ľahká ropa z azerbajdžanského ropného poľa Azeri-Chirag-Gunashli (ACG). Ďalšia dodávka ropy neruského pôvodu má prispieť k tomu, aby rafinéria dokázala vyprodukovať dostatočné množstvo palív pre odberateľov v stredoeurópskom regióne aj po skončení výnimky z embarga, uvaleného na ruskú ropu.



"Je to historický míľnik, nakoľko ide o druh ropy, s ktorou získame úplne nové skúsenosti na našej ceste k vyššej pružnosti v oblasti spracovania rôznych typov rôp," uviedol v súvislosti s príchodom tankeru s azerbajdžanskou ropou do chorvátskeho prístavu Omišalj výkonný riaditeľ Slovnaftu Marek Senkovič.



Priblížil, že viaceré dodávky ropy neruského pôvodu pomáhajú rafinérii zistiť najvhodnejší pomer zmesi pre existujúcu technológiu a zabezpečenie plynulej produkcie palív. Po dovoze na terminál v Omišalji pokračuje dodávka 90.000 ton ropy do bratislavskej rafinérie ropovodom Adria. V Bratislave sa ropa z Azerbajdžanu začne spracovávať v apríli.