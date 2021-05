Do regionálnych vlakov sa nainštalujú rádiostanice a čierne skrinky

Bratislava 7. mája (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) nainštaluje do regionálnych vlakov z projektu v hodnote 5 miliónov eur 54 rádiostaníc a 88 tzv. BlackBoxov. Zariadenia zvýšia bezpečnosť, zlepšia komunikáciu medzi rušňovodičom a dispečingom a v prípade nehody zrýchlia jej odstránenie, vyšetrenie a znížia meškania ďalších vlakov v dôsledku nehody. Informoval o tom hovorca Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Ivan Rudolf.



"Ďalší z projektov na zvýšenie bezpečnosti v železničnej doprave z eurofondov, ktorý som podpísal, znamená pokrok v komunikačných technológiách v našich vlakoch. Je nemysliteľné, aby sa rušňovodič nemohol spojiť s dispečerom, pretože má iba mobilný telefón a akurát prechádza miestom so slabším signálom. Rovnako BlackBoxy, teda čierne skrinky, považujem za nevyhnutný štandard. Tak ako už roky fungujú v letectve, musia byť základnou výbavou vo vlakoch," skonštatoval minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



V rámci projektu "Zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy dodaním a inštaláciou rádiostaníc a BlackBoxov do železničných koľajových vozidiel" budú nainštalované rádiostanice do železničných koľajových vozidiel radu 736, 812, 813, 425 a 840. Umožnia komunikáciu medzi rušňovodičom a dispečerom, výpravcom bez potreby mobilného signálu.



BlackBoxy zaznamenávajú zvuk zo stanovišťa rušňovodiča a videozáznam z kamier z čelného pohľadu na trať a videozáznam priestoru styku zberača a trolejového vedenia. Tzv. čierne skrinky podľa rezortu dopravy uľahčia vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí. V prípade kamerového alebo akustického záznamu je toto vyšetrovanie jednoduchšie, rýchlejšie a jednoznačnejšie, čo by sa malo pozitívne prejaviť aj na kratšom meškaní vlaku spôsobeného nehodou, respektíve inou mimoriadnou situáciou. Zariadenia BlackBox umožnia vypracovať analýzu nehodovosti a prijatie rôznych opatrení.



ZSSK má zmluvou dohodnutý príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vo výške 5 miliónov eur na financovanie projektu. Realizácia je plánovaná do novembra 2023.